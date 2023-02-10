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乳癌4期「化療掉髮」！她進女廁遭清潔員逼趕：會嚇到人

▲▼廁所。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO的女性朋友罹患乳癌切除一側，進女廁卻遭清潔人員趕走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

癌症病患不僅要承受化療帶來的不適，也可能出現掉髮等副作用，身心飽受煎熬。就有一名女網友不滿表示，朋友因罹患乳癌切除一邊的乳房，接受藥物治療導致頭髮掉光，平時都會戴著帽子遮擋，怎料在醫院上廁所時，竟被清潔人員誤認成男性驅趕，即使她澄清自己是女生，但對方還是以「會嚇到別人」為由，拒絕讓她使用女廁，消息曝光後，引起大批網友為此抱不平。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，友人是乳癌第四期的病患，不僅手術切除一邊的乳房，也因化療緣故掉光頭髮，她周二（7日）赴醫院乳房外科回診，在一樓抽血站附近上廁所時，剛走進去就被清潔人員提醒「這是女廁」，她連忙說了2次「我是女生」並向對方解釋自己罹癌，但對方非但不道歉，反而不客氣地回覆，「妳這樣會嚇到別人，妳應該去上性別友善廁所」，當下一旁的其他女性也挺身告知清潔人員「她是女生」，但對方態度仍十分強硬，堅持要她使用別間廁所。

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乳癌4期「化療掉髮」進女廁遭趕！清潔員逼退她：妳會嚇到人

▲原PO心疼友人遭到清潔人員的不當對待。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

原PO透露，友人罹癌後十分在意自己的外表，但卻在這種情況下再度受到傷害，讓她忍不住痛批，「醫院應該比其他地方更有同理心，然而對外包打掃人員的訓練與教育卻不夠積極」，並希望不要再有乳癌患者遇到類似狀況，「很多乳癌的病患需要接受化療需要接受手術，造成外型不那麼如一般女生長髮，或一看就知道是女生的狀況，她們的心理與身體都受到很大的負擔與壓力，真的需要更多人同理心的包容與支持。」

貼文曝光後，引起不少網友留言熱議，「這要投訴！對於患者...這樣的言語無疑是雪上加霜！」、「心疼你的朋友！！！希望院方有注意到這件事情，內部再宣導」、「發生這種事真的很令人難過，你朋友只是生病了，為什麼要被這樣對待...」、「雖然清潔人員是善盡職責沒錯，但後面的話真的很多餘」、「真的好讓人心疼，真心期盼他能早日康復。」

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