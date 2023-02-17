砸店強索保護費...大哥情人節栽了　女友求：可以不要今天抓嗎？

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲線報，竹聯幫弘仁會成員先前在宜蘭蘇澳餐廳消費時，與店員發生爭執，竟率人砸店還強索保護費，店家不從還派人頻頻騷擾；此外，黑幫成員還率眾前往蘇澳一家舒壓館，強索保護費甚至要求插乾股，主嫌在情人節當天與女友出門吃早餐被逮，女友還不斷哀求「可以不要今天抓嗎？」但黑幫成員仍被警方全部帶回偵訊。

▲竹聯幫仁堂弘仁會成員，在蘇澳餐廳與店員發生口角，竟撂人砸店。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，22歲的李姓男子，平時自稱是竹聯幫弘仁會成員，在2022年4月間，在宜蘭蘇澳的餐廳吃飯，結帳時故意和員工發生爭執，最後竟然找來多名小弟砸店，將店內桌椅摔壞，甚至還撂人前往餐廳，要求餐廳老闆支付保護費，老闆不答應，李還多日率眾前往騷擾。

▲竹聯幫弘仁會李姓成員，在宜蘭縣蘇澳一家紓壓會館強索保護費。（圖／記者邱中岳翻攝）

同一時間，李姓男子還鎖定蘇澳一家紓壓會館，要求店家支付保護費及讓他「插乾股」，最後店家被逼得做不了生意，只能低頭答應配合李男等人的請求，事後警方掌握先關事證，於是在2月14日情人節當天兵分多路，逮捕李姓主嫌在內等4名嫌犯。

警方掌握李姓主嫌居住地，趁情人節當天李嫌與女友出門吃早餐之際，在宜蘭縣冬山鄉的住處外埋伏，女友看見李嫌被捕，竟然拜託警員「可不可以不要今天抓」，但警方仍將李嫌等人帶回偵訊，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇等罪嫌送辦。

警方共計查緝李嫌等4人到案，並查扣彈簧刀、皮帶刀以及西瓜刀，另外還查扣不法所得14萬3千多元，警方也表示將持續掃蕩幫派成員以及不法組織，如市民受到幫派威嚇，應儘速向警方報案處理。