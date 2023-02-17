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社會 社會焦點 保障人權

龍舟天菜斷魂現場曝！「奪命巨坑」真的有燈　勞檢處：都有依SOP

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

有「龍舟天菜」之稱的亞運國手陳俞安，昨（16）日清晨5時許騎車墜入14米深的施工坑洞中不治，事後家屬一度質疑施工現場是否沒有警告標示，要求相關單位給真相。不過，最新畫面曝光，工地周圍警示燈確實亮著，且還不斷閃爍，但陳俞安卻直直朝工地衝去，最終墜坑身亡，目前詳細的事故原因仍待調查釐清。

警方調查，陳俞安16日清晨5點騎車外出，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。由於當時天色尚早，第一時間未有人發現，直到包商工人來上班，才驚覺有人墜入坑中，急忙報警處理。但陳俞安被吊掛到路面時，已是5小時後，他早已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治死亡。

▲▼ 龍舟天菜斷魂現場曝 。（圖／民眾提供）

▲事故現場最新影像曝光，施工場地周圍警示燈確實亮著，還不斷閃爍 。（圖／民眾提供）

今桃園市府勞動檢查處重返事故現場，一一檢視包商設置的安全措施，包括三角錐、圍籬、告示牌、警示燈等，初步了解，事故發生當下，現場警示燈是正常運作，並未有故障情形。

最新畫面稍早曝光，只見工地周圍的警示燈確實亮著，且還不斷閃爍，並未有外界傳言，現場毫無警示，但陳俞安卻直直朝著工地衝去，最後連人帶車墜落14米深的坑洞身亡。

對此，勞檢處人員表示，今天是針對現場施工安全、交維設施部分查看，基本上下水道工程有評列專案，市府不定期每個月巡視，該包商107年曾發生過一次重大死亡職災，因此相關SOP都有跟勞檢處溝通協調，工地圍籬、護欄設施都有依SOP設置，「今天來看，現場是否跟先前訂的SOP有落差，初步查看，包商該設置的，都有依照標準設置。」

▲▼龍舟天菜墜坑亡事故現場。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼龍舟天菜墜坑亡事故現場。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼龍舟天菜墜坑亡事故現場。（圖／記者邱中岳攝）

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