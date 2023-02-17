快訊／本土+15173、增78死　40多歲男「院內感染」確診4天亡





▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續兩周下降！中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增15173例本土個案及267例境外移入；另確診個案中新增78例死亡。其中最年輕死亡個案為40多歲男性，因為癌症住院治療，後續院內感染確診新冠，四天後病況惡化過世。

指揮中心表示，今日新增之15173例本土病例，較上周五減少21.4%。個案分布為新北市(2,819例)，桃園市(1,929例)，臺中市(1,811例)，高雄市(1,777例)，臺北市(1,369例)，臺南市(1,278例)，彰化縣(690例)，新竹縣(435例)，屏東縣(407例)，苗栗縣(364例)，新竹市(358例)，雲林縣(328例)，宜蘭縣(319例)，基隆市(279例)，南投縣(235例)，嘉義縣(219例)，花蓮縣(197例)，嘉義市(155例)，臺東縣(119例)，金門縣(45例)，澎湖縣(33例)，連江縣(7例)。

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▲指揮中心2/17公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為50例男性、28例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年6月6日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年6月7日至今年2月14日。

其中一例特殊死亡個案為40多歲男性， 有癌症併多處轉移病史，曾接種2劑新冠疫苗，1/16因癌症治療住院，住院期間於2/9檢驗新冠PCR陽性，因呼吸窘迫給予瑞德西韋及高流量氧氣鼻管等治療，2/12因病況惡化不幸過世， 死因為新冠病毒感染及癌症。

指揮中心說明，今日新增267例境外移入個案中，為123例男性、144例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月17日至2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,894,283例確診。2020年起累計17,397例COVID-19死亡病例。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症統計、新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）