支持打下陸間諜氣球？　馮世寬「我不是國防部長」：Time is over！

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國「間諜氣球」引起國際關注，美國更大動作宣布將對6家中國大陸實體實施制裁，對於若中國間諜氣球侵擾台領空，是否應將其擊落？退輔會主委馮世寬17日受訪時直言，自己現在是退輔會主委、不是國防部長，Time is over！

對於是否應擊落侵入我國領空之間諜氣球，根據台灣民意基金會最新民調中顯示，40.7%非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也 不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成六民眾贊成，若中國（中共）間諜氣球再度入侵台灣的話，國軍應比照美軍將其擊落。僅19％不贊成。

「間諜氣球」引起熱議，我國陸軍東引地區指揮部昨發現印有簡體字的空飄氣球，並於靶場拾獲殘體。對於若入侵我國領空應如何處置，不少立委均主張直接擊落。

國民黨立委陳玉珍則表示，這就像常有海漂垃圾，只是最近氣球聽起來比較敏感，應不至於上升到國安事務，台馬海纜斷訊比較嚴重，「比氣球還嚴重多了」。

而行政院長陳建仁17日率部會閣員至立院施政報告，馮世寬會前受訪被問及此事，馮世寬直言，自己現在是退輔會主委、不是國防部長，Time is over！

至於上海訪團來台，因北市府僅提出午餐、晚餐行程，因此訪團沒宵夜吃，引發討論，對此，馮世寬僅回應，自己沒有在關注新聞，但台灣的宵夜蠻好吃的。