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快訊／直徑1公尺「中國氣球」飄到東引　陸軍靶場拾獲殘體

▲圖為飛入美國的中國間諜氣球。（圖／路透）

▲圖為飛入美國的中國間諜氣球。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

中國「間諜氣球」引起國際關注，陸軍司令部今（16日）晚間表示，所轄東引地區指揮部今上午11時許，發現空中不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

陸軍司令部指出，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑處；另要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。

日前英媒《金融時報》報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

國防部14日舉行記者會，媒體詢問，國軍不公布氣球是找不到，還是橡膠材質，雷達無法偵獲？國防部情次室助理次長黃文啓少將說，針對台海周邊海空域，國軍會利用所有監偵手段，包括跨部會偵蒐手段來掌握情資，但這些相關情資都是國家機密，情蒐手段、作法、不便對外公布。

黃文啓強調，這類氣球只要是飛過台海周邊區域的，國軍都會盡力偵蒐，不會像《金融時報》所出現的，沒有掌握氣球的狀況；國防部對於《金融時報》報導指有觀測到數十枚軍用氣球，不予以評論，但只要出現在台海周邊海空域，國軍都會掌握。

針對國軍偵測到氣球的處置作為，黃文啓指出，國軍偵到氣球後，會先鑑定屬於何種類型， 如果是間諜氣球，國防部會採必要手段處置，不過國軍會先考量保護情報的立場，其次會考量敵人的意圖，以及是否要激起民眾恐慌，經適當評估後，再基於民眾知的權利，於適當時間告知大眾。

媒體追問，有關處置作為是否有包含擊落？還是曾經做過了？黃文啓說，目前為止，還沒發現須用致命性武力去摧毀的目標，但如果確認這類目標屬高度威脅，處置手段包含在進入或接近領海範圍時加以擊落。

至於擊落氣球是否算第一擊？黃文啓表示，氣球跟國軍處置無人機所界定的第一擊有差別，氣球大部分作用是偵查，相對不是屬於具武力威脅性的項目，而是情報試探性，不應跟對我方產生武力性行為混唯一談，這是另一種處置方式。

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