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劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

▲劉文正。（圖／翻攝自網路）

▲劉文正遭前經紀人夏玉順亂爆死訊。（圖／翻攝自網路）

實習者林郁婷／綜合報導

「傳奇巨星」劉文正遭前經紀人夏玉順亂爆烏龍死訊，引發外界軒然大波，二姨出來證實劉文正人很平安的在菲律賓，並表示劉文正和夏玉順已經很多年沒有聯絡，「他本人的確有些不開心，但不願多作回應」。對此，「DJ金寶」忍不住發文感嘆，劉文正「死而復生」蓋過近日5條重大新聞，直呼「的確偉大」。

劉文正被「賜死又復活」的新聞，這幾天佔據了各媒體版面，粉專「DJ金寶」幽默表示，「劉文正的確偉大」，因為他「死後復活」一次蓋過了最近5件大事，「1.星雲法師舍利子2.ai淡如3.夏立言4.郭總統參選人5.台北燈會」，並稱「假如他出門說參選2024松山區立委，應該就當選了吧」。

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不少網友笑回，「不用造勢就會當選了」、「劉文正的偉大在於，有人說他死了，他也毫不在意」、「他應該也可以選2012的立委，他既然能復活，那回到過去平行宇宙也不是問題」、「喔，如果劉文正真的選，我身為松信選民一定死命支持」、「怎麼沒有人說什麼陰謀論的」。

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