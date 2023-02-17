夏玉順要「空少餵吃安眠藥」　機組員爆料：還逼座艙長幫擦乳液

▲夏玉順在華航班機上大鬧。（圖／翻攝自謝國安臉書、記者徐文彬攝）

記者李宜秦／台北報導

一代巨星劉文正被前經紀人夏玉順傳出死亡消息，事後又改口。此外，夏玉順近日搭乘華航時大鬧機場，逼迫空服員幫他穿襪子，華航證實1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件。有網友爆料，「不只穿襪子喔，還有幫他擦乳液、按摩、當他個人聲控Siri呢」。

華航表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。

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媒體人謝國安在臉書上公開夏玉順大鬧班機的影片，底下有網友留言「前幾天他又是如此，需要男空少餵他吃安眠藥，要座艙長幫他擦乳液塞耳塞⋯有他在的航班真的是夢魘」、「不只穿襪子喔，還有幫他擦乳液、按摩、當他個人聲控Siri呢」。

華航表示，經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。華航已召開相關會議，將進一步依法採取行動。