8縣市合作！中台灣治理平台典禮今起動　盧秀燕：為民眾幸福努力

▲台中市府今日舉辦「中台灣區域治理平台」啟動儀式，8縣市首長齊聚一堂。（圖／台中市府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕重視區域合作，16日於台中市政府惠中樓舉行「中台灣區域治理平台」啟動儀式，將原本與4縣市合作擴大至與7縣市合作，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科皆親自與會，啟動儀式以「棒球」為主軸，象徵「八強合作，好球連線」。

盧秀燕表示，中台灣區域治理平台成立有2個意義，第一，在橫向方面，就是「緊密合作，擴大幸福」，因8縣市屬同一個區域，櫛比鱗次，民眾的生活高度連動，不管是空氣、交通、環保、經濟、教育文化等，因此必須把餅做大、資源共享，唯有8縣市緊密合作，700萬民眾才能享有1x8的方便和幸福。

盧秀燕指出，在縱向方面，「唯有地方團結，力量才能更強大」，為使中台灣整體向上發展，地方政府如果單打獨鬥，力量是薄弱的。唯有團結，地方的民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。「政治是一時的，不分黨派，團結和合作是永遠的！」

盧秀燕強調，未來8個縣市會輪流主辦會議，凝聚共識、解決問題、擴大共享資源，共同為700萬民眾的幸福生活堅持努力。

「非常感謝沒有忘記嘉義市！」黃敏惠出席時指出，感謝盧市長把大家聚集在一起，過去4年中台灣區域治理平台，對原本的縣市極有助益；張麗善表示，中台灣區域治理平台常麻煩盧市長，一起為農產品來行銷，甚至金馬獎第58屆、59屆也聯合送給貴賓伴手禮，此為台中市和雲林縣的共同合作，期盼未來環保、農產品促銷、交通建設等，得以透過此平台得到最好的溝通。

王惠美也說，感謝盧市長將8位首長聚集在一起。透過「中台灣區域治理平台」，一直在推的台中大肚-彰化和美跨河橋梁終於動工；二林精密機械園區配合台中精密跟高科技未來是中台灣綠色精密機械的產地；許淑華提到，盧市長108年上任時，擴大中台灣區域治理平台，今年新竹市長高虹安的加入，讓治理平台推動更加順遂。此平台從108年正式合作至今100多案，不論在空污防治、交通運輸、觀光農業行銷都有成效，八縣市人口超過700萬，為全台三分之一，透過區域平台擴大，共同讓中央聽到中台灣的心聲。

鍾東錦表示，一件事情的完成都要大家的努力，白沙屯媽祖今日剛好到雲林縣，透過此區域平台，感謝台中、彰化緊密的協助。他是新人，要學習的地方很多，需要大家協助。各縣市首長雖來自不同黨派，但都是同一派，即是「為鄉親打造幸福快樂派」。

高虹安說，今日以「新生入學」的身分加入，要跟各縣市的哥哥姐姐首長們多學習，雖然各縣市有競爭和合作，但好的合作可以共創雙贏，透過合作是民眾的福氣，期盼這個平台的成立，可以成為「縣市合作的標竿」。

楊文科則讚許盧市長擴大成立區域治理平台，讓新竹縣受益很多，尤其遇到疫情期間疫苗不夠時，也曾與台中市借過疫苗，再還給台中市，度過很多難關。過去中央重北輕南或重南輕北，忘了中部，由於盧市長站出來登高一呼，將中台灣區域治理平台擴大成立，希望未來向北、向南或向東部做最好的連結，並期許8縣市「強強聯手，創造奇蹟」。

