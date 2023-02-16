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7寶媽林叨Sydney「挺6月肚登百岳」拉繩攀爬！全場驚：最強孕婦

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）

▲Sydney挺6個月大孕肚挑戰百岳。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins' Kids）

記者施怡妏／綜合報導

一連生了6個小孩的33歲網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」，現在肚子裡還懷著第七胎，但依然維持熱愛的登山運動，日前她曝光一則影片，挺著6個月大的孕肚爬關山嶺山，揹著登山包，手拉著繩子往上攀爬，身手矯健，讓不少網友驚呼連連，「地表最強孕婦！」

「林叨囝仔 The Lins' Kids」Sydney在臉書發文，透露肚子裡第7個寶貝「小七仙草」的近況，6個月的例行產檢，「仙草弟的大小很正常是680g，羊水量也正常，活動力旺盛，長相似乎也跟哥哥姊姊一模一樣，都有著爸爸的大鼻子」，唯獨胎位目前不正，但她不擔心，「時間還多的是」。

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Sydney提到，上周末帶著小七仙草一起爬山，「一起走了好多路，爬了好多石頭，相信弟弟出生一定也是跟媽媽一樣停不下來的個性」；貼出一段45秒的影片，只見她揹著大包包，雙手拉著繩索，，一步一步在陡峭的岩壁上爬行，體力跟狀態超好。

對此，許多網友驚呼「妳真的是地表最強孕婦欸，真心佩服你，也好喜歡你們一家人」，「媽媽太強了，小心安全」、「強，懷孕六個月爬關山嶺山」、「這～孕婦媽媽實在太厲害了，佩服」、「爸爸和媽媽都好猛喔」、「這時候說胎位不正還太早，你運動量這麼充足一定沒問題」、「地表最強孕婦！respect！」

事實上，喜愛運動的Sydney，結婚12周年當天，與老公一起挑戰第12座百岳「庫哈諾辛山」，全程7公里，超過4千層階梯，總爬升900公尺，但整路沒有危險地形，跨距的落差也不大，「我們覺得是目前爬起來最好走的百岳」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）

▲▼Sydney狀態超好。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins' Kids）

▲Sydney挺6個月大孕肚挑戰百岳。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）

她坦言，「最感動的是以前都墊底的林叨爸，這一次都走在前頭」，因為懷孕心肺變很遜，每一步都喘，貼心的老公就把她的行囊一直往身上加，行動仍然靈活，「而且他說他完全不累，腳也不痠，跟之前的他完全不同，超像開了外掛」。

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