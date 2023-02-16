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火車上「男女交纏磨蹭」狂噴吸吮聲　列車長崩潰廣播：把衣服穿上

▲▼火車,列車,火車車廂,搭火車。（圖／免費圖庫pexels）

▲澳洲一對男女在火車上瘋狂親熱，讓周遭乘客相當不舒服。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨發生情人節鬧劇，一對男女在火車上親熱，原本只是擁吻，未料迅速升溫成超露骨行為，甚至發出吸吮聲，絲毫不顧他人目光。周遭乘客被逼得更換座位，就連列車長也無奈地廣播，「請停止你們現在做的事情。請把你們的衣服穿上，謝謝。」

《澳洲新聞》接獲乘客爆料後獨家報導，此事件發生於2月14日晚間，男女搭乘往返諾曼赫斯特（Normanhurst）和高登（Gordon）的T9線列車，不久後就開始瘋狂親熱。

爆料乘客非常憤怒，「我覺得很不舒服，所以往車廂遠處移動，然後我就聽見了吸吮的聲音」，之後女方還開始磨蹭男方，「就在這時，警衛要求他們停下，他說『我知道今天是情人節，但請尊重你們周圍的乘客』、『你們的行為非常冒犯他人，你們會被舉報的。』」但直到被廣播警告，這對男女才終於收斂一些。

A passionate kiss between a man and woman quickly escalated to a more explicit act that had transport staff begging them to “put (their) clothes on”.

news.com.au 發佈於 2023年2月15日 星期三

新南威爾斯州（NSW）交通局發言人表示，儘管該機構盡最大努力，把通勤者的安全和舒適當成首要任務，卻仍被「少數人」破壞，「我們有超過1.1萬架監視器，與警方交通部門密切合作，鎖定並遏止火車上的反社會行為」。他們呼籲，若民眾遇見類似情況，請立刻通報駕駛員、警衛或站務人員，甚至在緊急情況下報警處理。

根據新南威爾斯州法律，在公共場所蓄意猥褻暴露，將面臨1100美元罰款（約新台幣3.3萬元）或6個月拘留。在大眾運輸工具上做出冒犯行為，也可能被罰款1100美元。

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