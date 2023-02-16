上海房市回溫　房仲瘋傳「疫情三年，漲回來只用了一周」

▲上海。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

疫情期間，上海的房地產市場冷清了好一陣子，但近期疫情趨緩後，上海的房市場又快速熱絡起來，不少上海房仲近幾日甚至在社群平台上瘋傳「疫情三年，漲回來只用了一周」這句話。

根據《每日經濟新聞》報導，上海某仲介門市的置業顧問陳禹萍14日向《每日經濟新聞》解釋，「上海真的不缺購買力，上週六大雨，帶一組客戶看了三套房，後來一天之內其中兩套賣掉，客戶立馬就訂了最後一套，還是加價買的。」

陳禹萍指出，「當你突然發現很多人跟你一起看房，不僅僅是周末，甚至工作日大家都在看房，房子看著看著就被買走了，從仲介角度來說，當下市場還可以。」

陳禹萍還說，下雨根本擋不住帶看，公司的成交喜報也一直在發發發，「而且你看，上海也不只我們一家公司，別家二手房也在不停成交，上海這個地方就是買漲不買跌。」

陳禹萍也提到，「對我們來講，這個時候最喜歡的就是——去交易中心排隊。」

上海鏈家的數據也印證了仲介們的直觀感受，2月的前兩週，鏈家門市的成交量較此前增長50%至60%，帶看量增長30%至40%。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認為，數據表明目前市場活躍度較高，對樓市的信心有所恢復，「從成交週期來看，房源成交週期和客源成交週期都有縮短，目前成交節奏有加快趨勢。」