上海地鐵設備故障限流　通勤族擠爆進站口黑壓壓「只看得到頭」

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵浦江線今（15）日凌晨出現信號設備故障緊急搶修，導致一早上班上學高峰時間，車站擠滿了通勤族。有民眾拍下現場畫面，只見在進站口擠滿了等待進入的通勤族，前胸貼後背的黑壓壓一片，只看得到排隊人潮的後腦勺。

▲上海通勤族擠在地鐵進站口等待。（圖／翻攝微博）

《上海地鐵shmetro》官方社群在15日清晨發布消息稱，浦江線因信號設備故障，全線停運，請乘客們改乘地面交通出行，以免耽誤行程。浦江線信號設備故障仍在搶修中，全線已啓動四長聯動、公交短駁，同時啓動軌道交通藍色預警，請乘客們改乘地面交通出行。

由於地鐵浦江線列車限速運營，同時也在車站進行限流的管制，使得一早欲搭乘地鐵的通勤族將車站擠得水泄不通，猶如大型活動結束時的盛況。

▲浦江線九亭站月台上滿滿都是人。（圖／翻攝微博）

有民眾在地鐵站進站口拍下人潮排隊擠爆的畫面，此外，也有民眾記錄下，月台等車的通勤族長龍排滿了個車廂的排隊動線，列車到站後，僅有少部分人可以上下車，影響不少趕著上班上學的民眾。

隨著通勤族人流逐漸消化，《上海地鐵shmetro》官方社群也在上午9時20分左右指出，「浦江線運營已恢復正常，給您的出行帶來不便深表歉意！同步取消軌道交通藍色預警。」