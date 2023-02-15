　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海地鐵設備故障限流　通勤族擠爆進站口黑壓壓「只看得到頭」

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵浦江線今（15）日凌晨出現信號設備故障緊急搶修，導致一早上班上學高峰時間，車站擠滿了通勤族。有民眾拍下現場畫面，只見在進站口擠滿了等待進入的通勤族，前胸貼後背的黑壓壓一片，只看得到排隊人潮的後腦勺。

▲上海通勤族擠在地鐵進站口等待。（圖／翻攝微博）

▲上海通勤族擠在地鐵進站口等待。（圖／翻攝微博）

《上海地鐵shmetro》官方社群在15日清晨發布消息稱，浦江線因信號設備故障，全線停運，請乘客們改乘地面交通出行，以免耽誤行程。浦江線信號設備故障仍在搶修中，全線已啓動四長聯動、公交短駁，同時啓動軌道交通藍色預警，請乘客們改乘地面交通出行。

由於地鐵浦江線列車限速運營，同時也在車站進行限流的管制，使得一早欲搭乘地鐵的通勤族將車站擠得水泄不通，猶如大型活動結束時的盛況。

▲上海地鐵浦江線設備故障，通勤族擠爆車站和月台。（圖／翻攝微博）

▲浦江線九亭站月台上滿滿都是人。（圖／翻攝微博）

有民眾在地鐵站進站口拍下人潮排隊擠爆的畫面，此外，也有民眾記錄下，月台等車的通勤族長龍排滿了個車廂的排隊動線，列車到站後，僅有少部分人可以上下車，影響不少趕著上班上學的民眾。

隨著通勤族人流逐漸消化，《上海地鐵shmetro》官方社群也在上午9時20分左右指出，「浦江線運營已恢復正常，給您的出行帶來不便深表歉意！同步取消軌道交通藍色預警。」

ET快訊
LIVE／舍利子竟有製作專利！唐三藏舍利在台灣　張景嵐新歡起
神人擁585張00878「價值破千萬」！　成交價更震驚
她追劇驚見「媽媽被男友性侵」畫面！　子女都在旁
快訊／高雄警酒駕！　返家撞分隔島
「舍利子製作方法」有專利！　神人完美製程曝
快訊／國3嚴重車禍！　BMW遭夾爆扭曲全毀
台灣汪汪隊回家！　土耳其地勤「燦笑摸頭」暖照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

可樂當水喝「一天3瓶」　他才23歲「牙齒幾乎爛光」只能拔掉

減肥23公斤「不吃碳水」　她「月經不來、頭還禿了」

上海地鐵設備故障限流　通勤族擠爆進站口黑壓壓「只看得到頭」

陝西發現距今2400年「沖水馬桶」　歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

OL情人節禮物收到手軟！同事見「座位被隔開」傻了：有些還沒送到

台灣搜救隊登聯合國官網　國台辦批政治戲碼

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

可樂當水喝「一天3瓶」　他才23歲「牙齒幾乎爛光」只能拔掉

減肥23公斤「不吃碳水」　她「月經不來、頭還禿了」

上海地鐵設備故障限流　通勤族擠爆進站口黑壓壓「只看得到頭」

陝西發現距今2400年「沖水馬桶」　歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

OL情人節禮物收到手軟！同事見「座位被隔開」傻了：有些還沒送到

台灣搜救隊登聯合國官網　國台辦批政治戲碼

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

用頭髮做出吸油墊！　比利時團隊用1公斤廢髮吸8公斤污油

連俞涵一頭亂髮「千金變戰俘」　新角色突破《一把青》被封時代劇女神

換種方式享受生活！桃園神社露營咖啡　還有雞尾酒小酌逛市集

泫雅、Dawn約會照曝光！　同時現身展覽「復合證據曝光」

只有今天！手搖飲「5大飲品第2杯10元喝」　青茶、果茶都有

雞排供應商無貸款買七期豪宅　買1戶得賣122萬片雞排

龜屍塞爆蜈蚣籠！捕魚蝦錯殺4、500隻烏龜　嘉義埤塘慘照曝光

紐西蘭宣布國家緊急狀態　總統府：轉達蔡英文誠摯慰問與關切

Hyundai「新中型休旅」大陸市場限定　外型神似KIA Sportage、EV6

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

大陸熱門新聞

OL情人節狂收禮物！同事見座位被隔開傻眼

這「4個姓氏」可能是秦始皇後裔

大陸假球案風暴擴大　中國足球協會主席落馬

陝西發現距今2400年「沖水馬桶」 歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

發11萬篇論文　假冒期刊撈8千萬

丟兒女墜15樓慘死！狠父突然寫3封懺悔信

台搜救隊登聯合國官網　國台辦回應

減肥23公斤不吃碳水　她月經不來、頭禿了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

陸單身狗喜迎「情人節垃圾桶」

人妻「肉體大戰多名高官」爽上位！

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

每天準時回家　她翻老公手機傻了

更多熱門

相關新聞

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

上海市委書記陳吉寧昨（12）日與中國國民黨副主席夏立言會面。陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力寬廣，「願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。」

日地鐵司機肚子痛忘停車！網送暖：別怪他

日地鐵司機肚子痛忘停車！網送暖：別怪他

警示燈故障助警逮酒駕　2個月前才被抓

警示燈故障助警逮酒駕　2個月前才被抓

淡水通勤3小時「比工作還痛苦」！網曝解決方法

淡水通勤3小時「比工作還痛苦」！網曝解決方法

柴柴量肛溫「爽到快升天」！狂搖尾巴追醫生：我還要

柴柴量肛溫「爽到快升天」！狂搖尾巴追醫生：我還要

關鍵字：

上海地鐵通勤故障

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面