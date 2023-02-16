鹿谷永隆開山廟慶140周年　迎白沙屯二媽、山邊媽駐駕遶境祈福

▲開山廟禮迎白沙屯媽、山邊媽遶境鹿谷祈安，南投縣長許淑華出席點起馬炮扛轎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣鹿谷鄉永隆開山廟歡慶建廟140週年，廟方專程遠赴苗栗迎請白沙屯二媽及山邊媽兩大神尊駐駕，日前由開山聖王與白沙屯媽、山邊媽，同步遶境鹿谷13村各宮廟，庇佑全鄉闔境平安。

遶境隊伍於14日清晨吉時，南投縣長許淑華先與民政處長吳燕玲、開山廟主委陳孟良、縣政顧問劉木燕及開山廟眾委員等執事及信眾，虔誠向開山聖王等諸神明上香祝禱，隨後由許淑華、陳孟良等人點燃起馬炮，由開山聖王、永隆村開基福德正神、拱天宮白沙屯天上聖母、後龍山邊天上聖母、鳳凰山寺慚愧祖師公、鳳凰山寺中壇太子元帥一起出發遶境，共分兩梯次，場面熱鬧。

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許淑華也加入扛轎行列，和信眾一起護持諸神展開遶境，她指出，因疫情影響、配合中央流行疫情指揮中心規定，開山廟已2年沒有辦理恭祝開山聖王聖誕千秋的年度廟慶活動，今年疫情緩和，適逢開山廟重建140周年，奉開山聖王旨意擴大舉行一系列活動，特別迎請白沙屯拱天宮天上聖母「二媽」，及後龍山邊媽祖宮山邊媽「六媽」駐駕開山廟。

陳孟良指出，白沙屯媽是第3度駐駕開山廟、山邊媽則是首度蒞臨，每年農曆2月初二是開山聖王的聖誕千秋，今年由信徒劉建宏還願的白米大神龜重達2萬6888台斤，在14日和19日（農曆正月29日）完成全鄉遶境後，20日（農曆2月1日）上午9點半起將舉辦「開山聖王祝壽大典」及大神龜揭彩儀式，慶典將持續到21日晚上，除了平安湯、米粉以及油麵供信眾吃平安，還有高空煙火康樂晚會等熱鬧活動。

陳孟良感謝許淑華專程為開山廟慶開山聖王、白沙屯媽、山邊媽遶境盛會點燃起馬炮，祈求諸神明除庇佑疫情早日趨緩，甚至消弭，更能為近來已出現乾旱癥兆的天候，帶來甘霖喜訊，讓各地農作豐收盛產。