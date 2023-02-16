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酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

▲▼酷航皮卡丘彩繪機。（圖／酷航）

▲酷航皮卡丘彩繪機。（圖／酷航）

記者李宜秦／台北報導

各國邊境解封，各家航空公司也陸續增加航班，酷航表示，目前班次已恢復到疫情前6到7成左右，每周飛行43班，夏季還會繼續增班。酷航也與寶可夢公司合作推出「皮卡丘彩繪機」，將於3月24日來台，近日就可訂票，機上可以看到皮卡丘的紙杯、餐巾紙、座椅、頭靠巾等，機組員還會穿著皮卡丘服飾載歌載舞。

酷航銷售部副總裁李榮新表示，台灣是酷航非常重視的市場之一，即使遭遇疫情衝擊也沒有停飛，目前每周已飛行43航班，包括台北－東京10班、台北－北海道3班、台北－首爾5班、台北－新加坡25班，已恢復到疫情前一周68班次的6到7成左右，夏季還會陸續增班，預計今年底航班數可恢復到疫情前水準。

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▲▼酷航皮卡丘彩繪機。（圖／酷航）

▲▼酷航皮卡丘彩繪機內有各種皮卡丘圖案的小物。（圖／酷航）

▲▼酷航皮卡丘彩繪機。（圖／酷航）

李榮新表示，酷航是全球第一家非日籍航空與寶可夢公司合作的航空公司，該架彩繪機即將於桃園機場登場，旅客可於3月24日起在官網訂購，也可購買周邊產品。

彩繪機上可以看到很多皮卡丘彩繪物品，如紙杯、餐巾紙、座椅、頭靠巾等，機組員還會穿著皮卡丘服飾載歌載舞，登機後還可聽到皮卡丘音效的廣播，座位上方的置物櫃還有寶可夢角色印花特寫，讓乘客有不一樣的體驗。

周邊商品則包括探險家掛頸繩、飛行旅人托特包、雙面設計漁夫帽等，除了在訂購機票時可一起購買外，旅客也可在機上購買。

▲▼酷航皮卡丘彩繪機。（圖／酷航）

▲酷航皮卡丘彩繪機周邊商品包括探險家掛頸繩、飛行旅人托特包、雙面設計漁夫帽等。（圖／酷航）

李榮新表示，台灣與新加坡雙邊互訪的旅客數還未恢復到疫情前的水準，不過12月是新加坡的旺季，當時有許多新加坡人來台旅遊，其中以自由行最多，尤其是年輕人來台自由行為主要客群。

酷航於2022年9月9日起推出每月兩班的皮卡丘彩繪機定期航班，飛往東京和首爾兩個航點，而未來也會將皮卡丘彩繪機納入定期航班，加入波音787航線，帶給旅客更多驚喜、以及無可取代的空中體驗。

酷航皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景，搭配飄揚在空中的花瓣、樹葉做點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米，還有在台灣具有超高人氣，初次在彩繪機登場的可達鴨、拉普拉斯、時拉比及大竺葵，全都畫在彩繪在機身上，機翼兩旁還藏著許多寶可夢。

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