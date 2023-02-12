外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

▲iPhone Ultra全新渲染圖。（圖／取自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，關於今年的 iPhone 15 系列和可能的 2024 年 iPhone 16 系列的 iPhone 謠言繼續流傳，據傳蘋果仍在努力讓 iPhone 為 AirPods 和其他設備無線充電。

根據外媒MacRumors報導，Apple 考慮在 Pro 和 Pro Max 之外推出新的高端 iPhone，據彭博社的 Mark Gurman稱，蘋果公司已經討論過最早在 2024 年與Pro 和 Pro Max 一起銷售一款新的頂級 iPhone Ultra機型。根據這個時間框架，該機型將成為 iPhone 16 系列或更高版本的一部分。

Gurman 推測 Ultra 型號可能具有額外的鏡頭改進、更快的晶片、更大的螢幕，或許還有沒有 Lightning 或 USB-C 的無插孔設計。他表示，該機型將比起價 1099 美元的 iPhone 14 Pro Max 貴。

據了解，蘋果仍在努力讓 iPhone 為 AirPods 和其他設備無線充電，據報導，Apple 正在繼續開發反向無線充電功能，該功能可讓 iPhone 為 AirPods 等其他設備充電。

對於 iPhone 12，FCC 文件暗示可能隱藏在硬體內部的反向無線充電功能，但蘋果多年來從未啟用過此功能，目前尚不清楚該功能何時可用。

另外，iPhone 15 Pro也傳出無按鈕設計謠言，據傳即將推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max採用無按鈕設計，具有固態音量和電源控制。