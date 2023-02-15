15吋MacBook Air來了　傳面板量產中4月將亮相

▲15.5吋MacBook Air可能在4月初發布。（圖／ETtoday資料照）



記者吳珍儀／台北報導

蘋果將發布大螢幕MacBook Air。DSCC分析師Ross Young於報告中指出，15.5吋MacBook Air面板在本月開始生產，並暗示MacBook Air可能在4月初發布。

彭博社先前曾指出，蘋果可能在今年春季推出15.5吋MacBook Air。Ross Young則隨後於12月附和此項消息。

雖然目前還沒有太多關於15吋MacBook Air的新細節消息傳出，不過外媒指出新MacBook Air基本上是 13吋MacBook Air的改版，並配備更大螢幕，這意味蘋果將提供13.6吋和15.5吋兩種不同螢幕尺寸的MacBook Air。而蘋果過去也曾提供兩種不同螢幕尺寸的MacBook Air，分別是11吋和13吋，不過蘋果最終簡化產品陣容，僅保留13吋版本。

根據先前爆料，15.5吋MacBook Air的設計與2022年發布的13吋 MacBook Air大體相似，具有平坦的邊緣、大面積Force Touch觸控板、帶功能鍵的鍵盤等，可能還搭載MagSafe充電接口、升級的喇叭和一個1080p鏡頭。此外，預計配備M2或M2 Pro晶片。