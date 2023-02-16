健保部分負擔分兩階段上路　石崇良：最快4月實施

記者黃翊婷／綜合報導

健保部分負擔新制方案原本要在去年5月上路，卻因國內本土疫情嚴重而撤銷公告。健保署新任署長石崇良表示，健保部分負擔將採兩階段實施，其中急診和藥費部分負擔最快4月就會上路。

▲健保署長石崇良。（資料照／記者湯興漢攝）

衛福部全民健保會去年底正式宣布，2023年度的健保費不漲，但延宕已久的「健保部分負擔新制」則是勢在必行。當時衛福部長薛瑞元曾表示，部分負擔新制原本要在2022年5月上路，因疫情嚴重而拖延，如今疫情往好的方向走，也將重啟上路的計畫。據悉，未來包括檢查費、藥費、慢性病連續處方箋等全部都會變貴，且漲幅最高達20％。

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根據《聯合新聞網》報導，石崇良表示，健保部分負擔新制將依兩階段分別實施，其中急診和藥費部分負擔最快4月就會上路，目前傾向先行實施藥費部分負擔調整，基層診所、地區醫院一般藥費部分負擔若在100元以下免收，101元以上依級距收取的上限為200元；慢性病連續處第一次在基層診所領取方箋或在地區醫院領取藥費100元以下，皆免收部分負擔；區域醫院及醫學中心的藥費部分負擔上限則調整至300元。

▲健保部分負擔新制將分為兩階段上路。圖為衛福部健保署外觀。（資料照／記者呂佳賢攝）

針對健保部分負擔新制，衛福部社保司長商東福去年底曾分析，新制內容如果有改變，一定要再做預告，這次部分負擔調漲，包括慢箋首次加入藥品部分負擔費用、檢驗檢查和急診，當然急診跟分級有關，這部分不會變，因此「藥費」機會是比較大的，不過細節部分還要再討論，最後內容也一要部長核定。

商東福透露，討論方向應該是「對民眾負擔變小」，但距離真正實施時間，可能還是要等預告，要讓醫界和各界有表示意見的機會，而且預告之後還要進行意見評估。

此外，健保署本月6日上午舉辦署長交接典禮，薛瑞元當時提到，新任署長石崇良在常務次長任內曾負責督導健保相關業務，健保涉及中央改革計畫，需要許多單位一起協調，石崇良在擔任次長任內，已展現充分溝通能力，「接任署長可以駕輕就手」。

石崇良擁有臨床醫師背景，也曾擔任衛福部綜合規劃司、醫事司長與主任秘書等職務，對公共領域十分熟悉。健保會主任委員盧瑞芬表示，自己參與健保規劃至今，好像走進健保名人堂，健保會一定會通力合作，期許石崇良能善盡管理責任，在2月22日新署長上任的首場健保會上，也期盼石崇良能夠出席「面對面溝通」。