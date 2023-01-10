專查軍情調人員個資！健保署女科長涉《國家情報工作法》慘了

▲健保署承保組科長謝玉蓮(藍外套)、李仁輝(黑外套)。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

健保署官員疑洩漏民眾個資長達13年，台北地檢署9日指揮調查局新北市調處展開偵辦，懷疑健保署程保科長謝玉蓮涉嫌利用職務之便，擅查軍情調機敏人員的健保個資，且疑有外流可能，訊後依違反《國家情報工作法》、洩漏國防以外秘密等罪，諭令10萬元交保，另外涉案的退休主秘葉逢明、科長李仁輝則獲請回。

根據《國家情報工作法》定義，該法要保障的機敏機關包括國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊，另外，海洋委員會海巡署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局也視同情報機關。

所謂的情報人員則有，情報機關所屬從事相關情報工作之人員、由情報機關遴選並接受指導、運用協助從事情報工作，經核准有案之人員。根據法條規定，光是違法刺探或收集情報人員資料，就要面臨3年到10年的有期徒刑。

▲健保署前主秘葉逢明遭約談後請回。（圖／記者劉昌松攝）

檢調接獲情資，健保署有職員從在2009年到2022年疑似洩漏民眾個資，9日搜索葉逢明住處，以及謝玉蓮、李仁輝辦公處所等5個地方，謝玉蓮、李仁輝2人凌晨進入北檢時，均以帽子遮掩面部，其中穿著藍色外套的謝玉蓮更是包得密不透風，在看不到路的情況下，只能抓著調查人員的手來移動，在進入法警室前，謝玉蓮不慎撞上木質門框，發出「蹦！」巨大撞擊聲。

據了解，由於承保科人員平常工作就是查詢健保被保險人資料，對於涉案人士到底是因職務，或者利用職務之便查詢機敏人員個資部分，仍有待逐筆釐清，同時要追查資料外流對象，因此檢察官漏夜訊問後暫時諭令謝玉蓮以10萬元交保，葉逢明、李仁輝2人獲無保請回。