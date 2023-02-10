228連假爽放4天！國5必塞爆　開車多花7倍時間「地雷時段出爐」

▲228連假期間國5必塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念4天連假將至，預期東部旅遊熱點將出現大量旅遊人潮，高公局表示，228連假期間，國5必然壅塞，其中易塞時段路段包括連假前一天9到24時、連假首日5到16時、第2日6到15時南向南港系統至頭城，第2日11到24時、第3日10到24時及收假日9到20時北向宜蘭至坪林路段，行車時間估為平常5到7倍。

東部地區為國內旅遊熱門景點，交通部高公局研判，和平紀念日連假期間，國5將湧現往東部旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵。根據大數據研判，假前一天9到24時、連假首日5到16時、第2日6到15時南向南港系統至頭城，第2日11到24時、第3日10到24時及收假日9到20時北向宜蘭至坪林路段，行車時間估為平常5到7倍。

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高公局呼籲，用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開壅塞車潮。另或可改公共運輸，國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局提醒，用路人若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，連假首日0-12時、第2日5-12時國5實施石碇及坪林南向入口封閉，連假第3、4日14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。