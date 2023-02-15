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敘利亞530萬人只靠1條路救援！聯合國協調2條路　展望會持續行動

▲▼世界展望會將持續援助敘利亞災民。（圖／世界展望會）

▲工作人員發放暖爐與補充燃料，以抵禦寒冷。（圖／世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

土敘大地震近一週，救援行動尚未結束，敘利亞的人道挑戰才開始，530萬人口原本僅依賴一條救援道路運送物資，如今聯合國已經協調出另外兩條救援路線，是令人振奮的好消息，世界展望會也持續與敘利亞、土耳其團隊合作，救援當地受災兒童、民眾與弱勢族群。

世界展望會於8年前就進入這次地震災區、土耳其南部和敘利亞西北部進行人道救援，目前共有200多位當地工作人員，與在地組織和社區已建立良好夥伴關係。敘利亞展望會人員表示，土耳其南部雖然受災較嚴重，然而土耳其政府對於救援與重建具備足夠能力與意願，救援管道也保持暢通。但敘利亞面臨長期動亂，早在地震之前，各國資源已不易進入當地，對人道救援機構而言，敘利亞西北部的地震災區是複雜又危險的工作環境。

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敘利亞展望會指出，目前進入敘利亞的通路有一條人道救援通道風之門「Bab al-Hawa」，但因為高速公路損毀仍然不便通行，敘利亞西北部地區高達530萬人的生存物資，僅靠著這條脆弱的生命線在運輸救援物資。

不過根據最新消息，聯合國已經協調出另外兩條人道救援路線薩朗姆之門「Bab al-Salam」與雷伊通道「Al Ra'ee 」，接下來可預見會有救援車隊載運物資進來，對志工而言是令人振奮的好消息。

▲▼世界展望會將持續援助敘利亞災民。（圖／世界展望會）

▲展望會在地夥伴持續進行麵包、糧食的發放。（圖／世界展望會）

展望會工作人員與在地合作夥伴將為災民提供「水、衛生與健康」、「臨時庇護空間和生存必須品」、「醫療與食用補給」、「現金與代用卷發放」等維生服務項目，同時將建立兒童關懷中心（Child Friendly Spaces），為兒童提供一個安全的場域，讓孩子在艱困的情況下仍能保有學習、玩耍等兒童基本權益，

關懷中心也會成為心理社會支持服務、保護和教育活動的平台；只要援助物資到位，敘利亞展望會就能夠運用近十年在地經營經驗，將物資送到有需求的民眾手中，特別關懷災後最容易受剝削的孩童。

台灣世界展望會會長李紹齡對此表示，自2月6日大地震首日，世界展望會敘利亞團隊就完成部署約80萬美元的救援物資，2月11日又提升到200萬美元的規模。根據現場的工作人員回報，「保暖」是目前土耳其和敘利亞災民生存時遇到的最大挑戰，該地區往年2至3月，平均低溫會是在0°到5°之間，為了幫助這些災民保暖，世界展望會持續搭建庇護所、發放暖爐與燃料、保暖的毯子與衣物給當地民眾，維持基本的生存需求。

李紹齡表示，隨著救援時序的推移，服務會從災後初期「兒童保護與即時援助」的核心理念，漸進推展到提供「精神健康及心理社會支援（MHPSS）」的現場服務。

▲▼世界展望會將持續援助敘利亞災民。（圖／世界展望會）

▲展望會工作人員陪伴災區兒童，給予生活和心靈上的照護。（圖／世界展望會）

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