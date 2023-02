救災第1視角畫面曝光！搜救員俯身「鑽縫隙」　穿過鋼筋瓦礫尋生機

▲救災第1視角畫面曝光。(圖/翻攝自推特/@Malcolm_999)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其、敘利亞強震已造成超過4萬人死亡,各國也紛紛伸出援手,推估有超過8000名各國搜救員前往救災。英國搜救隊一名成員就在推特上傳一段救災「第一視角」影片,只見他小心翼翼穿過層層瓦礫鋼筋才終於抵達受困者身旁,影片曝光後也讓網友大讚,「真的是英雄!」

Full video of remarkable tunnel route created by @UK_ISAR_TEAM colleagues down to our casualties Friday night/Saturday morning. pic.twitter.com/6cE8iFXiGL