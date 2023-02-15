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救災第1視角畫面曝光！搜救員俯身「鑽縫隙」　穿過鋼筋瓦礫尋生機

▲▼救災第1視角畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@Malcolm_999）

▲救災第1視角畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@Malcolm_999）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞強震已造成超過4萬人死亡，各國也紛紛伸出援手，推估有超過8000名各國搜救員前往救災。英國搜救隊一名成員就在推特上傳一段救災「第一視角」影片，只見他小心翼翼穿過層層瓦礫鋼筋才終於抵達受困者身旁，影片曝光後也讓網友大讚，「真的是英雄！」

根據《每日郵報》報導，英國搜救隊在災情最嚴重的土耳其南部哈泰省（Hatay）執行任務，而他們已在一處廢墟中偵測到生命跡象，一名搜救人員立刻全副武裝，小心翼翼地爬入滿是鋼筋瓦礫碎片的小洞中。

從曝光的影片可以看到，搜救人員喘著沉重的呼吸聲，將身體慢慢縮進狹小的洞口內，因為任何輕微的移動都可能導致建築進一步倒塌，也會危害到他自己的性命。搜救人員趴在地上移動，拖著腳步擠進一個佈滿碎石的小空間，才終於看到一名受困的男子。

最後這名男子也被成功救了出來，影片上傳到推特後也讓網友大讚，這才是真正的英雄，「真的太激勵人心了」、「完全是一名勇者」、「每一個倖存都是奇蹟」、「謝謝你們替土耳其人民冒生命危險」、「你們做得太好了！」

►搜救犬聞到了！3姊妹受困200小時　瓦礫中「微弱敲打聲」振奮人心
►毀滅性強震「地表震出大裂谷」深50公尺　驚人空拍畫面曝光
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