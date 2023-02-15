北一妹棄學賣早餐！顧植物人哥哥「結婚有1要求」　他嘆自私被罵爆

▲情侶示意圖，與新聞人物無關。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「我該怎麼跟她溝通比較好？」一名男網友透露，女友是北一女畢業的高材生，外型條件十分出色，但家境相當困難，還有一位植物人哥哥需要照顧，所以被迫放棄讀大學，2人交往至今2年多，最近有了結婚的念頭，對方為了方便照顧家人，提出希望婚後可以住在娘家附近，但他認為女友太自私，不知如何是好。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，「和女友交往2年多，她長得很漂亮，是北一女畢業的。原本我想今年跟她結婚，不過現在有個問題，就是她有個植物人哥哥，前幾年她媽媽跟哥哥發生車禍，女友媽媽不幸過逝，她哥哥雖活下來卻成了植物人，這幾年都是女友跟她爸爸在照顧」。

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男網友提到，「女友當初也是因為這原因沒再唸大學，因為女友家經濟狀況不是很好，女友爸爸平常是開小發財貨車賣早餐，以前都有女友媽媽幫忙，但女友媽媽過逝後，她說怕爸爸太累，所以就跟在爸爸身邊幫忙賣早餐，但現在我們要結婚了，她卻說希望婚後能在她家附近先租房子」。

原PO無奈表示，「原本還想說若結婚女友搬來我家住，至少還可以讓女友在我家的火鍋店幫忙，不然只有高中畢業的她能找到什麼好工作。人家說嫁出去的女兒就像潑出去的水，但我女友卻很自私地要我什麼都配合她，所以想請問大家我該怎麼跟她溝通比較好？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「要不是她家人需要她幫忙，哪輪得到交到你這自私的人，人家長得漂亮能順利上大學認識到的人的機率，可以比你好上幾倍的多的是吧」、「我覺得你比較自私耶，家裡開店有比較了不起嗎」、「你不要害人了，你還是孤獨到老吧」、「她哥哥是她一輩子的負擔，你如果無法一同負擔，那分手吧」。







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