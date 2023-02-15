六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

▲珍妮佛・安妮斯頓是好萊塢駐顏有術的代表女星之一。（圖／翻攝自Jennifer Aniston IG，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

好萊塢女星珍妮佛・安妮斯頓（Jennifer Aniston）以經典美劇《六人行》中的「瑞秋」一角深植人心，愛笑、親和力十足的她，也成為當代全球觀眾喜愛的女明星之一。儘管《六人行》已在19年前畫下句點，她仍持續出演多部票房賣座的電影與影集，近年也活躍在IG等社群平台上，藉由自己的影響力串聯大咖藝人為當代議題發聲。在社群平台上除了能見證她的好人緣與不墜人氣，更令所有粉絲好奇的是，即將滿54歲的她，為什麼可以保持數十年如一日的體態，整個人看起來也如此容光煥發？

國外網站Bright Side特別整理出珍妮佛・安妮斯頓的8種生活習慣，讓讀者了解她持續保持活力充沛體態以及健康亮麗好膚質的秘訣。

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她有一個堅持許久的早上例行公事

根據Bright Side指出，珍妮佛・安妮斯頓長期都以一杯芹菜汁開啟新的一天，然後再喝一杯稀釋後的蘋果醋，幫助她調節血糖和膽固醇。接著還要再等半小時才能吃東西，這段時間她也沒有像一般電影、影集所演的那樣，悠閒在廚房喝杯咖啡，相反的，她會利用這段時間好好進行冥想。

她在護膚程序方面，遵循K.I.S.S. (keep it super simple，保持簡約)法則

珍妮佛・安妮斯頓堅信不要過度複雜化護膚的重要性，同時她也專注在護膚的基礎知識上，她認為最關鍵的步驟就是避免過度清潔，不過度洗臉以免洗掉必要油脂。在一次採訪中她透露，她的日常護膚方案只用肥皂和水做清潔，然後再使用具有SPF防曬係數的保濕霜。出門前，她會塗抹高防曬係數的防曬霜，以保護皮膚免受紫外線傷害。最後再塗上一點遮瑕膏和潤唇膏，以此打造不讓肌膚過度負擔又能展現清新亮麗的妝容。

她的飲食原則首重平衡

珍妮佛・安妮斯頓典型的早餐通常包括以滿滿漿果和甜菊、青菜打製而成的蛋白質奶昔。最近她也透露，她已經放寬了過去對低碳水化合物飲食的設限，她在一次採訪提到，「我不再害怕吃麵包了，不過當然還是要適量的吃！」同時她也練習 168 間歇性斷食，她目前的飲食重點是高蛋白、低脂肪的食物，包括新鮮水果、蔬菜和瘦肉蛋白如魚類。

她認為最好的美容秘訣就是睡眠和水，水，水，水，水！

珍妮佛・安妮斯頓認為喝水與她的均衡飲食一樣重要，她最為人所知的補水模式就是在身邊放一堆水瓶，以確保一整天都能補充水分。她也曾在一次訪問中透露，「我真的很生我好友寇特妮・考克斯（Courteney Cox，在《六人行》中飾演莫妮卡）的氣，因為她會告訴我她今天一口水都沒喝，我想說，妳瘋了嗎？水就是一切！」

她特別喜歡健身

珍妮佛・安妮斯頓曾說，「當我完成一次很棒的健身運動後，我會覺得我很美！因為我已經照顧好自己的身體，我的腦內啡正在分泌、我的血液正在流動，我感受到自己正在好好地照顧身體！」目前她維持每週鍛煉5天的頻率，使用的器材與健身模式包括跑步機、橢圓機、瑜伽、飛輪和皮拉提斯。她喜歡結合低強度和高強度的鍛煉，來保持健康與強調線條感的身材。除此之外，她也不會刻意運動過度而忽略休息日，她相當了解身體在運動後得到「充足休息」也是相當重要的事。

為了讓肌膚展現煥發光彩，她也會飲用膠原蛋白肽

除了健身，珍妮佛・安妮斯也一直倡導要從內部滋養身體，她曾在採訪中透露她對膠原蛋白肽的心得，「我覺得膠原蛋白肽就是能將一切結合在一起的黏著劑。」她也指出，飲用膠原蛋白肽後，光是指甲就變得更健康、更具硬度，甚至還顯出光澤，「這就是由內而外的效果！」