電動巴士災害風險不容忽視　南消辦應變救災教育訓練及訂定SOP

▲台南市消防局也結合電動巴士業者辦理相關訓練，不僅是保障消防人員的救災安全，更是展現守護台南市民生命財產安全之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

電動巴士逐漸普及全面化，對於救災安全亦是消防人員全新的挑戰，電動公車多以鋰電池為供電系統，其結構、風險、配電與一般巴士截然不同，對於災害之風險性更高，其災害發生時會產生大量釋放熱，導致電池起火或爆炸，搶救需有完善SOP及教育訓練。

消防局指出，除內政部消防署已訂有「搶救電動車與儲能系統安全指導原則」，包括派遣通報、現場評估（危害辦識與支援請求）、區域管制、水源規劃（有效調度至少需30噸之水量）、資訊蒐集、擬定行動方案與外部支援（原廠緊急救援手冊程序進行斷電及救援作業）、安全管制與器材運用（安全防護、檢測漏電，避免二次災發生），而台南市消防局分別已於2020年8月3日、2021年10月8日及2021年11月25日完成電動巴士教育訓練，訂有完善搶救作業流程SOP，並仍會持續精進及滾動式檢討教材，以維護消防人員執行救災勤務安全，提升火災搶救效率。

市長黃偉哲表示，為配合國家「2030市區公車全面電動化」政策，有效減少排碳造成的環境污染及柴油使用，台南市積極優先採用電動巴士，實際提供業者補助以汰舊換新，並陸續推廣至市區各主要路線使用，努力朝向台灣2050淨零排放邁進。對於電動巴士與一般巴士救援過程及風險較為不同，除了中央訂有完整指導原則，台南市消防局也結合電動巴士業者辦理相關訓練，不僅是保障消防人員的救災安全，更是展現守護台南市民生命財產安全之決心。

消防局局長李明峯表示，為強化電動巴士搶救演練，消防局已於3年前已開始著手規劃與新營客運、興南客運等電動巴士業者共同辦理辦電動巴士及充電椿搶救訓練課程，並有完成電動車火災事故處理程序教材，課程內容包括電動巴士潛在風險、電動巴士識別、車輛電池風險、高壓電系統、熱顯像儀判別巴士相對高溫處…等，讓消防人員熟悉電動車救援處理流程SOP，才能保障消防救災安全及守護市民生命財產。