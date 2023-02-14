業績不夠要當飯局妹　94「腦公」遭5白皙直播女詐2551萬

▲涉嫌詐騙男網友抖內的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

記者劉昌松／台北報導

宇宙維網路工作室負責人陳俊維，拿著爸媽的資金培養「愛黎」等5名年輕貌美的直播主，與組織成員分組配合，佯裝要和男網友交往，稱呼對方「腦公」，再以「業績不足被迫當飯局妹」、「缺錢要捐眼角膜」等理由，要粉絲加碼抖內，先前陳男與直播主等28人，已因詐騙93名男網友共2500萬餘元遭起訴，日前謝姓男子也發現自己受騙51萬元提告，台北地檢署14日追加起訴。

根據檢警調查，涉案的5名直播主分別是黎芫丞(藝名愛黎、奇奇)、馬于娟(白白)、李欣(夢夢)、李晏綺(邱采妮)、陳妍綾(Elena、娜娜)，其中愛黎、Elena娜娜、白白在2021年3月間就已經因為和陳俊維聯手詐騙15名男網友997萬元遭起訴，夢夢、邱采妮則是在2021年10月遭追加起訴，另外藝名林萌、姜璦的直播主因罪嫌不足，先後獲得處分不起訴。

▲陳俊維培養的直播主騙了近94名男網友超過2551萬元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

全案主嫌陳俊維最早是在2018年加入匯升公司擔任「MeMe」、「魔鏡」直播主部門主管職務，隔年匯升公司倒閉，陳俊維拿著爸媽的資金成立宇宙維工作室，挑選有潛力、值得培養業績的直播主，並安排其他員工以「新客手」、「回客手」角色，與直播主分組搭配擔任小編，由小編們用直播主名義，在交友平台和男網友聯繫感情後，透露自己在從事直播工作。

許多男網友發現有機會發展進一步關係，都會加入直播平台，熱情抖內，小編們再開始使出各種藉口話術，包括因為被公司發現私下交往，違反「禁愛令」規定，只能捐卵籌錢賠償公司，否則要被叫去當飯局妹、去韓國拍寫真。

有時直播主舉辦粉絲見面會，還會先背好合作小編準備的男網友背景資訊，讓男網友在見面時備感窩心，進一步掉入愛情陷阱，有時陳俊維還會派出自己的媽媽，佯裝是直播主的母親，傳送語音訊息，安撫粉絲，讓粉絲以為直播主的母親都同意交往，進而繼續贊助抖內。

台北地檢署2021年間先查出有93名男網友受騙超過2500萬元，依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺等罪，分2波起訴陳俊維等28名被告，日前謝姓男子也發現遭「愛黎」騙了51萬元而提告，檢察官再追加起訴陳俊維、愛黎等18人，總計全案已有94人受騙2551萬元。