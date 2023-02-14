　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

業績不夠要當飯局妹　94「腦公」遭5白皙直播女詐2551萬

▲▼涉嫌詐騙粉絲抖內的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

▲涉嫌詐騙男網友抖內的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

記者劉昌松／台北報導

宇宙維網路工作室負責人陳俊維，拿著爸媽的資金培養「愛黎」等5名年輕貌美的直播主，與組織成員分組配合，佯裝要和男網友交往，稱呼對方「腦公」，再以「業績不足被迫當飯局妹」、「缺錢要捐眼角膜」等理由，要粉絲加碼抖內，先前陳男與直播主等28人，已因詐騙93名男網友共2500萬餘元遭起訴，日前謝姓男子也發現自己受騙51萬元提告，台北地檢署14日追加起訴。

根據檢警調查，涉案的5名直播主分別是黎芫丞(藝名愛黎、奇奇)、馬于娟(白白)、李欣(夢夢)、李晏綺(邱采妮)、陳妍綾(Elena、娜娜)，其中愛黎、Elena娜娜、白白在2021年3月間就已經因為和陳俊維聯手詐騙15名男網友997萬元遭起訴，夢夢、邱采妮則是在2021年10月遭追加起訴，另外藝名林萌、姜璦的直播主因罪嫌不足，先後獲得處分不起訴。

▲▼ 陳嫌旗下的1名女直播主騙了近50名男粉絲，金額達1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳俊維培養的直播主騙了近94名男網友超過2551萬元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

全案主嫌陳俊維最早是在2018年加入匯升公司擔任「MeMe」、「魔鏡」直播主部門主管職務，隔年匯升公司倒閉，陳俊維拿著爸媽的資金成立宇宙維工作室，挑選有潛力、值得培養業績的直播主，並安排其他員工以「新客手」、「回客手」角色，與直播主分組搭配擔任小編，由小編們用直播主名義，在交友平台和男網友聯繫感情後，透露自己在從事直播工作。

許多男網友發現有機會發展進一步關係，都會加入直播平台，熱情抖內，小編們再開始使出各種藉口話術，包括因為被公司發現私下交往，違反「禁愛令」規定，只能捐卵籌錢賠償公司，否則要被叫去當飯局妹、去韓國拍寫真。

有時直播主舉辦粉絲見面會，還會先背好合作小編準備的男網友背景資訊，讓男網友在見面時備感窩心，進一步掉入愛情陷阱，有時陳俊維還會派出自己的媽媽，佯裝是直播主的母親，傳送語音訊息，安撫粉絲，讓粉絲以為直播主的母親都同意交往，進而繼續贊助抖內。

台北地檢署2021年間先查出有93名男網友受騙超過2500萬元，依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺等罪，分2波起訴陳俊維等28名被告，日前謝姓男子也發現遭「愛黎」騙了51萬元而提告，檢察官再追加起訴陳俊維、愛黎等18人，總計全案已有94人受騙2551萬元。

ET快訊
快訊／金鐘視帝宣布結婚！　11年設計師女友變老婆
快訊／抓到了！外役監脫逃　汐止網咖被逮
等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限28天吃　還有香雞大麥克
17歲少年參加「調酒挑戰」！　倒臥店外死亡
快訊／「郭台銘希望代表國民黨戰2024」　王金平：他想參加初
幫澎恰恰還清巨債就搞消失！　他撕破臉轟：我瞎了眼
快訊／「沒有郭柯配」　郭台銘：不曉得哪裡傳出來
快訊／鬆口「能為台灣做事義不容辭」　郭台銘：不計較任何形式
快訊／范少勳結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光
不只星雲大師有「珍珠般舍利子」　傳他們荼毘後遺留舍利花

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！外役監受刑人逾假未歸　脫逃20小時汐止網咖被逮

17歲少年參加「調酒挑戰」！深夜倒臥店外草叢　送醫搶救不治

國1鼎金段「運鈔車遭撞」　保全戴頭盔下車戒備照曝光

快訊／國1北上366.6K高雄段「槽車追撞拖板車」　紫爆回堵5km

桃園電子廠戶外車棚起火　疑充電自燃...33部電動自行車燒剩架子

業績不夠要當飯局妹　94「腦公」遭5白皙直播女詐2551萬

雞排妹因「小三」自爆開吉50網友　陳沂挨告跟風AI貼「黑菊花」

知名系統櫃騙工程款25人受害　負責人「工地打零工」曝詐財原因

反萊豬醫師遭告發造謠　怒控陳時中個人求償「不讓納稅人出錢」

高雄電動助行車起火燒死老翁　鑑識發現「詭異成分」死因成謎

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

快訊／抓到了！外役監受刑人逾假未歸　脫逃20小時汐止網咖被逮

17歲少年參加「調酒挑戰」！深夜倒臥店外草叢　送醫搶救不治

國1鼎金段「運鈔車遭撞」　保全戴頭盔下車戒備照曝光

快訊／國1北上366.6K高雄段「槽車追撞拖板車」　紫爆回堵5km

桃園電子廠戶外車棚起火　疑充電自燃...33部電動自行車燒剩架子

業績不夠要當飯局妹　94「腦公」遭5白皙直播女詐2551萬

雞排妹因「小三」自爆開吉50網友　陳沂挨告跟風AI貼「黑菊花」

知名系統櫃騙工程款25人受害　負責人「工地打零工」曝詐財原因

反萊豬醫師遭告發造謠　怒控陳時中個人求償「不讓納稅人出錢」

高雄電動助行車起火燒死老翁　鑑識發現「詭異成分」死因成謎

美眾院中國委員會出招　主席：擬舉行「侵台兵棋推演」

「我們與2沒有距離！」洪總情人節狂被撩羞喊：哎呦喂呀

22種配菜任意選擇！天丼專門店推出「自由配」　最低129元吃得到

客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

李大維當選海基會董座　盼陸「以民為念」讓兩岸兩會恢復溝通

穩定交往必看！「關係練習題」判斷進入婚姻的關鍵

談不入閣原因　潘孟安透露2024扮演角色

2023葛萊美獎紅毯太有趣！Adele驚喜同框巨石強森　最難忘的造型盤點

只為3分鐘主燈秀！蔣市府爆「動員賞燈」　公務員被迫下班時間奔國館

社會熱門新聞

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

即／台灣黑熊711遭獵殺　今安葬在大雪山

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

即／電動車突起火　高雄翁逃活活燒死

快訊／北市婦清晨過馬路　遭休旅車撞飛不治

即／台中鷹架工人4樓墜2樓　送醫不治

感謝921支援！台灣隊4噸裝備全捐土耳其

貨車喇叭按出神曲　三重住戶氣炸

翹班玩手遊上班打瞌睡　南港涉毒警擺爛

情人節開戰陳沂　雞排妹親赴地檢署為這事

即／國1嚴重事故！2人噴車外...1死3重傷

揪人妻百貨停車場偷情！小王淫喊：讓妳腿軟

更多熱門

相關新聞

想看魔獸！一開LIVE「臨場感計分板」傻了

想看魔獸！一開LIVE「臨場感計分板」傻了

桃園永豐雲豹上周對上台中太陽之戰，順利終止10連敗，今（12日）作客挑戰衛冕軍高雄全家海神，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定連續兩戰登錄上陣，力拚團隊本季首度2連勝。不過，稍早比賽開跑，就有盯著轉播的網友發現，畫面上的計分板不是平時熟悉的字卡，而是現場計分表，引發一陣話題。

OL上網找小額貸款！加LINE被詐81萬哭了

OL上網找小額貸款！加LINE被詐81萬哭了

屏東女點17杯飲料只拿2杯！店員幫外送氣炸

屏東女點17杯飲料只拿2杯！店員幫外送氣炸

土銀神鬼行員螞議搬磚　1個月就變有錢人

土銀神鬼行員螞議搬磚　1個月就變有錢人

陌生帳號傳「無碼打飛機」　主角是閨蜜男友！網揭內幕

陌生帳號傳「無碼打飛機」　主角是閨蜜男友！網揭內幕

關鍵字：

直播直播主直播平台詐騙抖內詐欺追加起訴

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面