人間僅3顆「佛牙舍利」！台灣有一顆藏在這裡　流傳2500年

記者崔子柔／綜合報導

佛光山開山星雲大師荼毘（火化）後出現大量舍利子，引起各界驚嘆。星雲大師生前曾獲贈一顆流傳2500年的「佛牙舍利」，出自印度佛陀涅槃，目前世界上僅有3顆。

佛光山官網指出，世上僅存有3顆佛牙舍利，一顆在斯里蘭卡，一顆在中國大陸，然而第三顆在台灣的佛牙舍利，則流轉了遙遠而曲折的旅程。

這顆舍利原本珍藏在印度長達1千多年，13世紀時被人秘密帶往西藏，供奉在薩迦遮楚秋的「龔極拉齋寺」，1968年文化大革命時拉齋寺被毀，佛牙舍利就此下落不明，後來發現被西藏喇嘛貢噶多傑仁波切拾獲。

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▲星雲大師獲贈佛牙舍利。（圖／佛光山）



貢噶多傑仁波切為了守護這顆舍利，賣命橫越喜馬拉雅山，終於將舍利送回印度，從此秘密它守護30年，後來貢噶多傑仁波切自認年事已高，想替舍利找個能託付的人，在1998年2月星雲大師到印度傳授三壇大戒時，他被星雲所感動，於是和12名仁波切聯名簽署，將佛牙舍利贈送給星雲大師。

星雲大師在同年4月將舍利迎奉回到台灣，並找了位在高雄市大樹區的土地蓋塔供奉，終於在2011年12月25日紀念館落成，佛牙真身舍利供奉於佛陀紀念館本館玉佛殿，成為鎮館之寶。

▲▼星雲大師遺留下的舍利子。（圖／佛光山提供）



對於舍利子的形成，目前有主要兩派說法，第一是人體結石，另一種則是因為火化，骨骼內礦物質因高溫融化，再於降溫過程中形成結晶，但都尚未有明確定論。舍利是梵語śarīra，有遺骨之意，通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等。