20多歲菸癮男「頭痛數日」突昏迷！「送醫確診+腦動脈瘤破裂」1天亡

▲中央流行疫情指揮中心公布今日確診病例。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增57例死亡個案，其中有1例為20多歲男性，頭痛數日自行服用止痛藥，2/2突陷入昏迷送醫，2/3死亡。

指揮中心今公布新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年5月30日至今年2月9日，死亡日期介於去年5月30日至今年2月9日。

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發言人莊人祥表示，該名20多歲死亡個案曾接種2劑疫苗，無慢性病史，長期抽菸，頭痛數日自行服用止痛藥後，2/2突然昏迷送醫，急診檢查有「大腦動脈瘤」自發性破裂出血，另新冠快篩陽性確診。

莊人祥說，該個案經過救治後轉入加護病房治療，但仍不幸病況惡化，於2/3過世，死因為自發性大腦動脈瘤出血併腦幹壓迫、新冠確診。

而在本土疫情方面，今新增16,902例，比上周日少25.2%，另本土病例以研判周計算，第5周（1/29-2/4）為183,785例，

第6周（2/5-2/11）有138,344例，下降24.7%。

▲2/12死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）