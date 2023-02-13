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快訊／今增54死！本土+12397　10月大男嬰「睡覺昏迷」搶救4日亡

▲▼2/13中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連10日下降！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增1萬2397例本土個案，較上週一下降24.4%，另增260例境外移入，確診個案中增54例死亡。今日新增1例特殊死亡個案，為10月大男嬰，於睡夢中被家人發現昏迷無反應緊急送醫，經搶救4天不治，死因爲新冠肺炎併多重器官衰竭。

指揮中心表示，今日新增之12,397例本土病例，為5,748例男性、6,635例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,365例)，高雄市(1,526例)，桃園市(1,517例)，臺中市(1,497例)，臺北市(1,024例)，臺南市(1,004例)，彰化縣(630例)，新竹縣(404例)，屏東縣(339例)，苗栗縣(289例)，基隆市(257例)，新竹市(252例)，雲林縣(243例)，宜蘭縣(231例)，南投縣(209例)，花蓮縣(180例)，嘉義縣(148例)，嘉義市(106例)，臺東縣(69例)，澎湖縣(55例)，金門縣(46例)，連江縣(6例)。

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▲▼2/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月14日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,042,091例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,219,407例排除)，其中9,821,755例確診，分別為52,174例境外移入、9,769,527例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,157例COVID-19死亡病例，其中17,136例本土，個案居住縣市分布為新北市3,349例、臺北市1,893例、臺中市1,829例、高雄市1,721例、臺南市1,265例、桃園市1,257例、彰化縣1,098例、屏東縣676例、雲林縣551例、南投縣542例、苗栗縣479例、嘉義縣458例、宜蘭縣353例、基隆市345例、新竹縣281例、嘉義市280例、花蓮縣280例、臺東縣206例、新竹市189例、澎湖縣45例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼2/13本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲2/13本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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