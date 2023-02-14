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明晨剩8度！10縣市亮「低溫燈號」　回暖時間點出爐

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日天氣寒冷，低溫下探10度。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，明日清晨中部以北、東北部下探10度，局部地區可能只有8度左右，不過明日白天水氣逐漸減少，各地降雨機率降低，只剩下桃園以北、東半部、中南部山區有局部降雨，冷氣團將於周五減弱，晴朗好天氣可維持到周日。

氣象局發布低溫特報，今(14)日至16日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今日至明(15)日新竹以北及宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

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▲▼氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，強烈冷氣團影響到周四，明晨中部以北、東北部10到12度，其他地區15度，局部地區更低2度。白天高溫回升有限，北部仍只有13、14度，中部16到19度，南部21到23度。

周四清晨溫度類似，不過受到輻射冷卻影響，低溫範圍更廣，高雄以北都可能出現10度以下低溫，白天氣溫回升4到5度。周五冷氣團減弱，北部高溫可達23度，中南部28到29度，晴朗好天氣可維持到周日，接著周日晚上又會有東北季風增強，北部、東半部轉涼。

明日清晨各地降雨機率仍偏高，不過白天水氣減弱，降雨範圍縮減至桃園以北、東半部、中南部山區，其他地區多雲，周四雨區更小，剩下東半部、大台北山區有雨，周日以前各地多雲到晴，周日入夜後北部、東半部降雨機率再增高。

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