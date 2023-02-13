　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團報到！明「雪崩式降溫」暴跌15度　9縣市低溫特報連凍3天

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日起冷氣團影響，各地天氣寒冷有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將於明天起影響台灣，北台灣白天溫度驟降15度左右，從今日的30度一路下降到15度，明晚中部以北、東北部低溫只有11度，局部空曠地區會有10度以下低溫，周四起逐漸回溫，周五高溫回升到23度以上，周末則又是晴朗好天氣，直到下周一東北季風又會影響天氣。

氣象局預報員葉致均表示，明日受到冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區都有雨，溫度也會明顯下降，今日北台灣高溫27到30度，明日則只剩下15、16度，另中部、台南、花東19到23度，高屏25到27度。明晚中部以北、東北部11到13度，其他地區14到16度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局發布低溫特報，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

周三持續受到冷空氣影響，不過水氣明顯減少，北部、東半部、中南部山區仍有雨，只是降雨情況趨緩許多。周四冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，周五明顯回暖，各地高溫可達23度以上。

周日以前天氣都較為穩定晴朗，僅東半部、大台北山區零星飄雨。下周一又會受到東北季風影響，北部、東半部降雨機率再度提高。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

ET快訊
日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變全場笑歪
快訊／台中外役監脫逃　陳屍住家！
北監7收容人藏8支智慧型手機！　獄方擴大追查
醫師遭爆「值班室當砲房」拍性愛片！　院方回應了
「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓
日本情侶錢花光求助　大讚「台灣警察真的很棒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

冷氣團報到！明「雪崩式降溫」暴跌15度　9縣市低溫特報連凍3天

單身無罪！友情暖心陪伴　情人節防閃光彈最佳解法

住院醫遭爆「值班室當砲房」還上傳性愛片　院方：當事人稱帳號被盜

日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變...全場笑歪：怕尷尬吧

捐款助土耳其「一堆人曬截圖」　她喊做作！網反曝好處：不是炫耀

最高發「6萬就業金」！遊覽車駕駛徵才補貼　訓練費、生活費都有補

「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓人看清

法國長笛學派第一把交椅班諾德來台演出

粉紅超跑要來了！王惠美備香案　開中庭迎接白沙屯媽祖

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

冷氣團報到！明「雪崩式降溫」暴跌15度　9縣市低溫特報連凍3天

單身無罪！友情暖心陪伴　情人節防閃光彈最佳解法

住院醫遭爆「值班室當砲房」還上傳性愛片　院方：當事人稱帳號被盜

日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變...全場笑歪：怕尷尬吧

捐款助土耳其「一堆人曬截圖」　她喊做作！網反曝好處：不是炫耀

最高發「6萬就業金」！遊覽車駕駛徵才補貼　訓練費、生活費都有補

「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓人看清

法國長笛學派第一把交椅班諾德來台演出

粉紅超跑要來了！王惠美備香案　開中庭迎接白沙屯媽祖

客人見「貓全家福」好奇攀談！聽到十口灶驚呆　老公宣言讓她冒汗

【廣編】幸福企業大舉徵才！麗寶集團旗下飯店、建設、樂園、生醫徵才近千人

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

畢旅「30女高中生洗澡」遭男同學偷拍！　露天浴池成犯罪天堂

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

17歲啦啦隊少女慘摔9m懸崖身亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎

曾仁和暫停訓練　中華隊回報最新傷勢情況

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！　黃偉晉被圍剿無奈：我跟自己道歉

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝　原來是做錯一件事鎮

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

更多熱門

相關新聞

強冷氣團要來了！9縣市下探10度

強冷氣團要來了！9縣市下探10度

要變天了！今晚受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，各地溫度將明顯下降，尤其北部、宜蘭降溫最快，中央氣象局發布低溫特報，局部地區將出現10度以下低溫。

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

明變天！一天降10度、最冷時段曝

明變天！一天降10度、最冷時段曝

一圖看降雨4變化！情人節低溫+雨彈夾擊　「2/3台灣籠罩雨區」

一圖看降雨4變化！情人節低溫+雨彈夾擊　「2/3台灣籠罩雨區」

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面