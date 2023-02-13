冷氣團報到！明「雪崩式降溫」暴跌15度　9縣市低溫特報連凍3天

▲明日起冷氣團影響，各地天氣寒冷有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將於明天起影響台灣，北台灣白天溫度驟降15度左右，從今日的30度一路下降到15度，明晚中部以北、東北部低溫只有11度，局部空曠地區會有10度以下低溫，周四起逐漸回溫，周五高溫回升到23度以上，周末則又是晴朗好天氣，直到下周一東北季風又會影響天氣。

氣象局預報員葉致均表示，明日受到冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區都有雨，溫度也會明顯下降，今日北台灣高溫27到30度，明日則只剩下15、16度，另中部、台南、花東19到23度，高屏25到27度。明晚中部以北、東北部11到13度，其他地區14到16度。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局發布低溫特報，明(14)日至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

周三持續受到冷空氣影響，不過水氣明顯減少，北部、東半部、中南部山區仍有雨，只是降雨情況趨緩許多。周四冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，周五明顯回暖，各地高溫可達23度以上。

周日以前天氣都較為穩定晴朗，僅東半部、大台北山區零星飄雨。下周一又會受到東北季風影響，北部、東半部降雨機率再度提高。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）