新北二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行、賞櫻好去處

▲二叭子植物園櫻花粉嫩登場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春日到來，新店二叭子植物園櫻花粉嫩登場，點綴粉紅春色相當突出，是植物園春季限定山林美景，園內規劃登山步道、廣場等休閒遊憩設施，新北市政府景觀處推薦帶家人朋友前往散心、放鬆，可以找到與城市喧囂隔絕的世外桃源，一同在登山步道健走，吸收山間的芬多精。

景觀處長林俊德指出，二叭子的地名由來，據說係因早年安坑地形可以居高臨下方式，看到山谷淺丘走勢仿若兩個八，故取名為「二叭子」；植物園內擁有天然的林帶，以原生種植物為主有多種喬木、灌木及草花,相當綠意盎然,許多市民朋友喜愛假日造訪，享受其中的生態之美。

▲新店二叭子植物園櫻花盛開。

近期安坑輕軌啟用，前往踏青又更加便利，市民朋友們可以透過輕軌，轉乘公車到達觀社區後步行至二叭子植物園，也可以將風景優美的碧潭風景區，一併納入新店一日旅遊規劃，在新店的自然景觀與旅遊服務中，感受春日賞櫻的閒情逸致與新店好山好水。

林俊德表示，歡迎喜歡賞花的民眾到FB的「賞花快報」粉絲專頁點讃並追蹤，就可以即時掌握新北市的景觀花卉的蹤影，喜歡追櫻的市民朋友們，也可以網路搜尋「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」網站，提供新北市更豐富的櫻花即時情報。

▲植物園內規劃登山步道適合帶家人朋友前往散心、放鬆。

▲植物園春季限定山林美景。