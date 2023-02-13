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台南化石園區遭破壞！猴仔伯「搖爆水球」灑滿地…下秒帶孩落跑

記者閔文昱／綜合報導 

台南左鎮化石園區是國內第一座化石博物館，裡面展覽包羅萬象，還有許多科技互動裝置，深受不少民眾喜愛。不過，該園區近日PO出一段監視器畫面，只見一名疑為家長的男子帶頭大力搖晃一顆球型互動裝置，一旁的孩童也有樣學樣，導致裝置破裂，裡頭液體傾洩而出，事後一行人還馬上落跑，讓園方氣得表示「不管你在哪裡，我會找到你。」

「煩死了，又被破壞」台南左鎮化石園區13日在臉書發文表示，園區發生了不可置信的狀況，B1的互動裝置被破壞了。根據監視器畫面，一名疑為家長的男子帶著2名孩童來到一處球型互動裝置前，男子先是上下打量了一番，接著就以雙手大力搖晃裝置，不到幾秒的時間手中球體就應聲破裂，裡頭的水也灑滿整地，嚇得幾人連忙後退閃避。

▲一名男子帶著2名孩童到台南左鎮化石園區，卻帶頭破壞互動裝置。（圖／翻攝自Facebook／台南左鎮化石園區）

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▲一名男子帶著2名孩童到台南左鎮化石園區，卻帶頭破壞互動裝置。（圖／翻攝自Facebook／台南左鎮化石園區）

園方指出，該裝置的正常使用方式是轉動下方的轉輪進行擾動與沉積的動作，畫面中的小朋友原本是使用正確的方式進行互動，但因為大人的錯誤示範發生了悲劇，幸好有遊客即時通知讓園方進行緊急處理，「一方面擔心有無遊客受傷，但同時也強力譴責肇事遊客，從事情發生到現在完全沒有通知園區，甚至在事情發生當下馬上離開園區。」

園方呼籲，希望民眾能愛護博物館資源，就算破壞了展品也請誠實以對，不要做出最壞的示範。最後也向畫面中的男子喊話，「我不知道你是誰、也不知道你的目的，不管你在哪裡、我會找到你、 並且________你— 某個阿北。」

畫面曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛痛批「太誇張了...」、「天啊！最糟糕的身教」、「應該肉搜出來，讓這位阿伯賠償學到教訓！扯！用壞沒通知還逃走！」、「嘆氣，水準能不能高一點，不要亂摸」、「有夠沒水準的家長！難道不知道舉頭三尺有監視器嗎？還鴕鳥心態離開現場，給小孩最壞的示範」、「這個應該要重罰」。

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