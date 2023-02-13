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Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／取自wccftech）

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／取自wccftech）

記者陳俐穎／綜合報導

NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳在伯克利哈斯大學的演講中提到，「ChatGPT 是 AI 的 iPhone 時刻」，也是計算領域有史以來最偉大的事情。

黃仁勳表示，自出以來，人工智能工具一直在全球範圍內受到歡迎和關注。NVIDIA 處於 AI 技術的前沿，在 AI 領域提供了一套出色的硬體和軟體。

黃仁勳表示，在很短的時間內，OpenAI 開發的工具獲得了許多人的注意與使用，不過他認為這只是「更強大」事物的開端。他甚至將 ChatGPT 稱為人工智能的「iPhone 時刻」，並表示 ChatGPT 本質上使人工智能的計算「民主化」，認為這是人工智能和計算行業有史以來最偉大的事情。

他表示，首先ChatGPT 是一件非常非常重要的事情，短短幾天時間，就有上千萬人使用，每個人都可能出於不同的原因使用它，也讓每個人都覺得它很有趣，這就是奇蹟。它可以寫一首詩、填寫電子表格、可以編寫 SQL 查詢並執行 SQL 查詢、可以編寫 python 代碼、編寫 verilog，如果ChatGPT今天還無法達成的事情，總有一天會做到。

對於這項可以完成各式各樣任務的工具，他表示，很多一直致力於研發人工智慧的人，一直在等待這一刻。這是人工智慧的 iPhone 時刻。

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