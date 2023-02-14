　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜唱歌好聽嗎？ChatGPT給88字專業回答！還教5招神解內湖交通

▲高嘉瑜的歌聲常引起外界討論。（圖／資料照）

▲高嘉瑜的歌聲常引起外界討論。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，民進黨立委高嘉瑜也趕搭這股熱潮，用此來詢問「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」不料ChatGPT卻給出一個長達88字的「官腔回答」，引起網友熱烈回應，留言笑成一片，「他應該受過行政的歷練，可以考慮當發言人。」

高嘉瑜13日晚間在臉書貼出截圖，針她的問題「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」ChatGPT的回應是，「這個問題有許多主觀因素，因此無法給出一個客觀的答案。可以說，音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同。有些人可能喜歡立法委員高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡。因此最好是自己聽一聽，然後做出判斷。

▲ChatGPT給出88字回答。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲ChatGPT給出88字回答。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

不過，對於ChatGPT的回答，高嘉瑜似乎不甚滿意，表示「今天問了ChatGPT一個很簡單的問題，沒想到東拉西扯，給了一個很官腔的回答」，文末還附上一個翻白眼貼圖，有趣互動笑翻不少網友。

網友們紛紛留言「聰明的AI，不敢得罪胖虎」、「先問他想不想聽一曲？然後再問一次」、「他應該受過行政的歷練，可以考慮當發言人」、「求生欲展露無遺」、「AI求生意志強烈」、「是經過社會化的AI呢」、「AI真的是太強大了，竟然懂得不要得罪人類」、「這支就是屬於想要消滅人類的AI」、「意圖使人聽聽看」。

另外，高嘉瑜也順便詢問了該如何改善台北市內湖區交通，不料ChatGPT竟認真給出5點建議，並表示這些方法可以逐一實施，從而提高內湖的交通狀況，內容如下：

1.建立更多的公共交通工具：增加公車、捷運、輕軌等的網絡，以提高交通的便利性。

2.提高道路的容量：通過拓道路、增加車道數量或建造新的道路系統，以提高道路的通行能力。

3.改善停車場的管理：通過增加停車數量、調整停車場的經營模式等，以提高停車場的利用率。

4.引入智慧交通系統：通過應用科技，例如智慧交通系統、車聯網等，以提高交通的效率和安全性。

5.鼓勵綠色出行：通過提供自行車道、步道等基礎設施，以鼓勵眾使用綠色出行方式，减少對道路交通的壓力。

▼ChatGPT提出5點建議改善內湖交通。

▲ChatGPT給出88字回答。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
李靚蕾又放槌了！　再怒嗆王力宏
弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　信徒排一公里跪迎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治
陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜唱歌好聽嗎？ChatGPT給88字專業回答！還教5招神解內湖交通

行政院16日拍板「房貸補貼」　內政部晚間回應法源依據

台搜救隊撤離土耳其暖捐器材　林右昌：讓世界看到台灣有能力幫忙

台灣唯一！林昶佐將登日本國會　對談英國前首相特拉斯

「林昶佐先下去」　徐巧芯曝「她」才有可能與王世堅爭中正、萬華

陸委會預告14日說明「開放港澳自由行」　不回答其他兩岸時事議題

高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

2024當副手？柯文哲：政治上的認知作戰　「我就是勇往直前」

民進黨政府命南投停建焚化爐　國民黨轟：把垃圾當政爭工具！

藍營大安區競爭對手再＋1　前國安會副秘楊永明宣布投入初選

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖4度停駕童綜合　轎碰藥局5分鐘不走

法眷頂禮九拜！星雲大師法體真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲法師火化前驚魂插曲　真身「坐龕」太高卡住上不了車

高嘉瑜唱歌好聽嗎？ChatGPT給88字專業回答！還教5招神解內湖交通

行政院16日拍板「房貸補貼」　內政部晚間回應法源依據

台搜救隊撤離土耳其暖捐器材　林右昌：讓世界看到台灣有能力幫忙

台灣唯一！林昶佐將登日本國會　對談英國前首相特拉斯

「林昶佐先下去」　徐巧芯曝「她」才有可能與王世堅爭中正、萬華

陸委會預告14日說明「開放港澳自由行」　不回答其他兩岸時事議題

高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

2024當副手？柯文哲：政治上的認知作戰　「我就是勇往直前」

民進黨政府命南投停建焚化爐　國民黨轟：把垃圾當政爭工具！

藍營大安區競爭對手再＋1　前國安會副秘楊永明宣布投入初選

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

「名偵探柯南 x UNIQLO」聯名UT將推出...柯南幫灰原戴上眼鏡經典場景

白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

《蟻人3》開啟漫威第5階段！凱文費吉曝：《復仇者5》後最重要的作品

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

相關新聞

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳在伯克利哈斯大學的演講中提到，「ChatGPT 是 AI 的 iPhone 時刻」，也是計算領域有史以來最偉大的事情。

ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

台版ChatGPT　國科會：年底前上路

台版ChatGPT　國科會：年底前上路

中國何時統一台灣？ChatGPT神回...他氣到跳腳

中國何時統一台灣？ChatGPT神回...他氣到跳腳

救內湖交通！北捷擬推早晚鳥4折票　高嘉瑜批「劃錯重點」曝解方

救內湖交通！北捷擬推早晚鳥4折票　高嘉瑜批「劃錯重點」曝解方

關鍵字：

高嘉瑜ChatGPT

讀者迴響

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面