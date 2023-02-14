▲高嘉瑜的歌聲常引起外界討論。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，民進黨立委高嘉瑜也趕搭這股熱潮，用此來詢問「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」不料ChatGPT卻給出一個長達88字的「官腔回答」，引起網友熱烈回應，留言笑成一片，「他應該受過行政的歷練，可以考慮當發言人。」

高嘉瑜13日晚間在臉書貼出截圖，針她的問題「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」ChatGPT的回應是，「這個問題有許多主觀因素，因此無法給出一個客觀的答案。可以說，音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同。有些人可能喜歡立法委員高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡。因此最好是自己聽一聽，然後做出判斷。」

▲ChatGPT給出88字回答。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

不過，對於ChatGPT的回答，高嘉瑜似乎不甚滿意，表示「今天問了ChatGPT一個很簡單的問題，沒想到東拉西扯，給了一個很官腔的回答」，文末還附上一個翻白眼貼圖，有趣互動笑翻不少網友。

網友們紛紛留言「聰明的AI，不敢得罪胖虎」、「先問他想不想聽一曲？然後再問一次」、「他應該受過行政的歷練，可以考慮當發言人」、「求生欲展露無遺」、「AI求生意志強烈」、「是經過社會化的AI呢」、「AI真的是太強大了，竟然懂得不要得罪人類」、「這支就是屬於想要消滅人類的AI」、「意圖使人聽聽看」。

另外，高嘉瑜也順便詢問了該如何改善台北市內湖區交通，不料ChatGPT竟認真給出5點建議，並表示這些方法可以逐一實施，從而提高內湖的交通狀況，內容如下：

1.建立更多的公共交通工具：增加公車、捷運、輕軌等的網絡，以提高交通的便利性。

2.提高道路的容量：通過拓道路、增加車道數量或建造新的道路系統，以提高道路的通行能力。

3.改善停車場的管理：通過增加停車數量、調整停車場的經營模式等，以提高停車場的利用率。

4.引入智慧交通系統：通過應用科技，例如智慧交通系統、車聯網等，以提高交通的效率和安全性。

5.鼓勵綠色出行：通過提供自行車道、步道等基礎設施，以鼓勵眾使用綠色出行方式，减少對道路交通的壓力。

▼ChatGPT提出5點建議改善內湖交通。