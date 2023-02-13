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ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

▲AI，人工智慧，IOT，物聯網。（圖／CFP）

▲ChatGPT推出Plus盈利版本。（圖／CFP）

記者吳珍儀／台北報導

在生成式AI應用的熱潮下，ChatGPT立即在短時間內，推出了ChatGPT Plus版本，迅速讓AI進入了營利變現時代，台灣使用者已經可以花每月20元美金，取得更高的回應速度。KPMG安侯企業管理(股)公司董事總經理謝昀澤表示，生成式AI不只在拚演算法、功能炫技，各大廠短期的決戰重點，還是在「正確性」與「可靠性」。

目前新一代生成式AI大戰第一回合，Google緊急推出Bard對話機器人應戰，但答錯太陽系外行星第一張照片是誰拍？落得股價大跌。謝昀澤解釋，Google具備有強大的AI演算法及雲端運算平台的能量，但是跌在「照片正確」這個環節上，其實不是第一次。早在2015年時，Google因為AI演算法出包，將黑人照片辨識為大猩猩，而落入種族歧視的爭議風暴中許久。

幾乎在Bard上埸的同時間，OpenAI似乎立即觀察到，ChatGPT的反應速度，遠遠追不上使用者的熱情，於是推出了付費訂閱版，以降低因使用者暴增而等待或終止回應的時間。即使ChatGPT快速導入了新的訂閱模式，但許多付費使用者，目前仍常遇到服務滿載的卡頓狀況。謝昀澤認為，「答案有感的機器人，會取代只是歷史讀稿的機器人」、「反應快速的機器人，會取代頁面自轉圈圈的機器人」，但是如何判斷答案是「正確」且「適用」的機器人，將會是使用者的最大挑戰。

謝昀澤分析，各大廠生成式人工智慧大對決的後續觀察重點，除了在「採用訂閱營利或廣告營利？」「如何以API創造生態圈？」「如何與瀏覽器或辦公室軟體整合？」等「商業模式」比拚外，誰能持續稱霸AI進化世界的關鍵，還是在有沒有足夠的AI「科技治理」能力上。而影響未來生成式AI風險，需要被嚴格治理的三大「暗黑情境」，包含「更迷離的深假(Deepfake)」、「更智慧的駭客」，及「更暴露的使用者隱私」等危機。

以「深假技術」為例，目前已經可以做到，使用甲的臉孔，搭配乙的身材與動作，自然的用丙的嘴型說出的變造的內容。然而，生成式AI技術大躍進，就像是雙面刃，如果駭客或是犯罪組織使用相同的技術，將會造成重大的損失。

例如，駭客用ChatGPT針對不同企業，產生數萬封釣魚郵件後，再運用偽造聲紋假冒財務長致電財務人員進行匯款；或駭客用生成式AI的強大分析與歸納功能，找出藏於企業內部未曾發現的弱點，藉此進行網路進階攻擊或機密竊取。同時，因為生成式AI也具備程式撰寫的優異能力，惡意程式開發門檻將大幅降低，連不會寫程式的人都可能當駭客等危機。雖然各AI系統都訂有使用規則與迴避有害內容的功能，但目前還是有許多控管措施的漏洞，都可能被有心人士繞過。

KPMG安侯企業管理(股)公司執行副總經理林大馗預測，如果生成式AI連動既有的深假技術威脅，可能導致風險加乘，未來AI所創造的假文章、假程式、假郵件、假影片將大量湧現且難以識別，進而影響到生成式AI的正確性。企業資安除了標配防火牆與防毒軟體外，可能還需透過「人工加工人智慧」的打假工具及內容確認工程師等協作，才能有效降低AI所帶來的資安風險。

林大馗建議，在新興的風險治理工具尚未成熟前，一般企業成可以建立「智慧型主動式」的防護能量，例如在公開影片中添加專屬的雜湊值或安全憑證，或利用深假技術尚未能完整學習受複製對象側面的技術缺陷，於視訊會議中請客戶往左或右轉頭90度並維持一小段時間等(如果是深假影片，可能會有人臉閃爍的情況)，除確保來源的真實性並防止駭客暗中蒐集與惡意竄改，更可避免駭客用以對其他消費者進行欺詐；或擴大運用「MFA多因子認證」讓消費者透過兩種以上的認證機制，才能取得授權，如再搭配實體安全金鑰等控制技術與避免手機等單一持有設備取得所有認證資訊等方式，應可有效降低「深假技術」與「更智慧的駭客」帶來的威脅。

此外，為了降低駭客攻擊的的風險及提升使用者隱私安全性，企業可以參考零信任(Zero Trust)資訊架構，避免以一次驗證後即可長時間與完全取用所有服務的傳統做法，改採依據不同的服務風險等級、搭配多次且不同方式之驗證，降低單一識別方法失效之災損程度，確保適當與匹配的風險控管。

針對「深假進化」危機，林大馗也提醒網路使用者，開始要建立「眼見不為憑」的警覺，一般民眾必須理解，過去習慣的「有圖有真相」有可能會變成「看片都上當」。網路收到影片時，應該先收起對主題、內容的好奇心、也要杜絕「先睹為快」的心態、更要盡量避免「呷好道相報」的習慣，除了選擇安全可靠的科技應用廠商或服務外，更應該避免於網路、社群媒體上過度揭露個人資料，對個人行動裝置的防護認知也要強化。

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