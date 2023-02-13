電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

▲三星旗艦新機Galaxy S23系列即日起至2月19日開放預購，預計2月24日起於全台各大通路正式上市。（圖／記者陳俐穎攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星旗艦新機Galaxy S23系列預購開跑中，網購通路同步官方下單後完成登錄送多項預購禮外，各平台也推出購機攻略，其中回饋總值最高超過5萬，以專屬優惠活動來吸引消費者換機。相較於前一代S22，S23系列售價平均漲了2,000至3,000元，但業者觀察整體買氣仍有成長，又以S23 Ultra兩款規格256 GB、512 GB與顏色墨竹綠最搶手，而要價52,900元、最頂規的12G/1TB，此次預購也很熱賣。

東森購物網同步三星官方開放Galaxy S23旗艦系列新機預購，依據購買的不同機型，活動期間至三星官網登錄，再送Adidas Samba聯名保護殼、原廠Type-C快充旅充組、原廠螢幕保護貼或原廠無線閃充充電板等預購禮；新機預購開跑至今，觀察站上以S23 ultra、S23+較為熱門，又以最高規格S23 ultra 12G/1TB賣最好，各款顏色幾乎秒殺，整體買氣也比S22系列成長2成，預計2月21日起陸續出貨。

momo購物網祭出包含Ultra系列下單、滿額登記、舊機換新與購機加辦門號等，最高12,200專屬購機mo幣回饋，還有三星穿戴周邊加價購最低5折、滿額登記送限量藍牙耳機、登記抽日式美型12L電烤箱等加碼優惠，同樣享三星官網登錄送預購好禮。進一步觀察熱銷機款，目前以S23 Ultra 256 GB、512 GB兩款規格與墨竹綠、夜櫻紫兩色在平台上最搶手。

▲Galaxy S23系列共推出三款機型，包含S23、S23+、S23 Ultra，目前網購通路預購以S23 Ultra 256 GB、512 GB兩款規格最熱門。（圖／記者陳俐穎攝）

PChome 24h購物也指出，S23 Ultra最多人預購，256 GB、512 GB都很受歡迎，顏色則以墨竹綠及深林黑最熱銷。針對換機，現在有三大購機回饋，包括下單登記搶P幣及現金積點（限量）、使用LINE Pay全額付款單筆滿25,000元最高拿1,750 LINE POINTS＋P幣，以及三星原廠官網登錄禮，搭配登記舊機回收並預購新機，最高可拿40,840，總值最高超過5萬。無卡族群結帳使用Pi 拍錢包綁定「慢點付」，筆筆享3% P幣回饋無上限。

蝦皮購物此次推出獨家回饋，包括新機預購限量領券最高省3,500元、早鳥搶先預購即送最高2,500元全站優惠券，購買不同機種再送官方預購禮熱門配件，最高總價值近5,000元；以S23 Ultra 12G/256GB為例，搭配蝦皮舊機換新加碼、優惠券回饋，最高可省12,770元，也預測該規格與低調沉穩的墨竹綠，將是本系列最夯機種與熱門色。

樂天市場針對新機專屬優惠，包含樂天點數、信用卡刷卡、預購好禮等，最高可賺12,000元，會員先領取閃光購物節優惠券直接現折1,200元，再搭配信用卡優惠回饋樂天點數，以S23 Ultra 256GB為例，最高可賺4,597元，加碼送藍芽耳機、電動牙刷、電烤盤等限量好禮三選一，贈品價值最高7,490元。

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