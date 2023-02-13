兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

▲iPhone 15預計會推出6種新色。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然距離iPhone 15系列發布還有一段時間，不過目前已經有許多相關傳言在網路上流傳，這次國外的爆料部落格中就提到，全新iPhone 15將有6種顏色選項，包含黑色、藍色、粉色、紫色、白色和紅色可選。而Pro以上機型則提供四種顏色，包含黑色、白色、銀色和古銅色。

蘋果預計將於 2023 年 9 月推出新一代 iPhone 機型，預計為 iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Plus。

根據國外的爆料部落格benswritting消息指出，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 機型將有 6 種不同的顏色可供選擇，這兩款機型預計將率先開售，有黑色、藍色、粉色、紫色、白色和紅色可選。粉色為iPhone 14系列沒有的新色。

iPhone 15 Pro 和 Pro Max 機型將提供 4 種不同的顏色選擇：黑色、白色、銀色和古銅色。除了 iPhone 型號使用的顏色外，儲存空間的相關訊息也流出。iPhone 15 將有 128G 版本，而 iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的最低內部存儲空間為 256GB。