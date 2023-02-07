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最頂規iPhone實體按鍵全沒了！價格飆破天際　庫克1句話不怕沒人買

▲▼iPhone 15 Ultra。（圖／翻攝自推特／AppleTrack）

▲AppleTrack製作Ultra開箱影片。（圖／翻攝自推特／AppleTrack）

記者崔子柔／綜合報導

彭博社資深科技記者 Mark Gurman指出，今年最頂規的iPhone仍會命名為iPhone 15 Pro Max，先前說的Ultra則會在明年以更高規格推出，價格也會更高。蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，他相信果粉們會願意花更多錢。

Mark Gurman 表示，目前還未知Ultra和Pro Max實際上有哪些不同，但推測會有額外的相機改進、更快的晶片和更大的顯示螢幕，而且可能會沒有Lightning 或 USB-C 充電口，採用無接口、無按鍵設計。

蘋果在過去幾年一直提高iPhone高階版本的價格，美國訂價自2009年以來從962美元漲到1600美元，不過庫克對此並不擔心。

▲▼iPhone 15 Ultra。（圖／翻攝自推特／AppleTrack）

▲Ultra渲染圖。（圖／翻攝自推特／AppleTrack）

庫克在上週四的財報會議指出，iPhone已經是人們生活中不可或缺的一部分，他相信果粉願意支付更多費用來購買，會竭盡全力去得到可負擔得起的最好產品。

iPhone 3GS在2008年發布時，售價為699美元，若考量到通貨膨脹因素，換算下來當時應是962美元，如今1TB的iPhone 14 Pro Max要價1600美元，價格約上漲了66%，《華盛頓郵報》就曾報導，許多蘋果產品的價格上漲速度快於通貨膨脹。先前外媒爆料內容指出，Ultra的起售價可能比目前的旗艦機iPhone 14 Pro Max多出200美元。

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