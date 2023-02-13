陽明山殯葬業吸金182億　「展雲」董座鍾克信自首後落跑被通緝

▲展雲公司負責人鍾克信自首吸金後人間蒸發，現遭檢察官發布通緝。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

展雲事業公司董事長鍾克信，涉嫌以投資墓地、靈骨塔可獲「廣告費」年利5.89%到10.8%，且保證還本為由，從2012年到2021年吸金逾182億元，9832人受害，直到鍾克信因捲入立委集體收賄案遭約談後，資金週轉不靈才自首犯行，但隨即落跑，台北地檢署14日依違反《銀行法》等罪起訴鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠等7人，另對鍾克信發布通緝。

鍾克信是國民黨財委會前主委鍾時益之子，展雲過去曾是國民黨中央投資公司轉投資的子公司，2020年間，檢調偵辦立委集體收賄案時，曾懷疑鍾克信透過白手套郭克銘行賄立委趙正宇，變更陽明山國家公園部分土地地目，結果最後調查發現，鍾克信其實被詐騙的受害人，因此獲得不起訴處分，而趙也不構成收賄罪，只被依財產來源不明等罪起訴。

但鍾克信因立委案遭約談後沒多久，展雲公司資金調度出現問題，鍾就自己向調查局自首，展雲以墓地、靈骨塔對外募資卻無法償息的犯行。

▲展雲受害者自救會曾到立法院舉行記者會違法吸金百億。（資料照／記者屠惠剛攝）

檢調查出，展雲從2012年至2021年間，為了籌措資金投資大陸墓園事業，以及在台墓園開發、在越南經營靈骨塔事業，分別以展雲、展愛公司對外用「積福百分百專案」、「積福2.0專案」等名義，吸引投資人以11萬8000元到16萬4800元不等購買「櫻花緣」及「長愛園區」墓地，或者蓬萊陵園的「祥雲觀」；另外又以「智冠專案」銷售「向雲禪境」墓地。

展雲公司都向投資人宣稱，可再委託公司代銷墓地或靈骨塔，如果約定期滿未售出，投資人可拿回本金，另外還可拿到相當於年利率5.89%到10.8%不等地「廣告費」，結果有8821人參加「積福專案」，吸金72億7175萬3000元，另有1578人投資「智冠專案」，吸金109億5540萬2000元，共違法吸金182億2715萬5000元。

在檢調偵辦期間，原本自首的鍾克信人間蒸發，已經遭發布通緝，檢察官13日依違反《銀行法》起訴鍾克信的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄共7人，另案偵辦協助先發信託指示函給投資人的吳姓與陳姓律師。