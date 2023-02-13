台中→台南→南投330km大長征　不老單車騎士獲暖警助返家

▲不老單車騎士迷航300多公里，中興警方協助他順利返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

家住台中市海線的70歲蔡姓老翁，日前獨自騎自行車外出，疑因失智迷路、無法回家，竟一口氣先往南騎到台南市，再往北折返騎到南投縣，2天內騎了超過330公里路，才被南投市警方發現他精疲力竭地坐在路邊，帶他回派出所休息並通知心急如焚的家屬到場，終於順利返家、結束一場驚心動魄的大長征。

中興警分局表示，光明派出所警員白明鴻於6日執行夜間巡邏勤務時，巡經中興路、中研路口，發現一名老翁坐於路燈下昏睡，於是趨近叫醒他，老翁竟表示自己騎車從台南來，太累才在路旁休息；員警以行動電腦查詢其身分，發現為台中清水警分局通報緊急協尋失蹤人口蔡姓男子，除以巡邏車載送，也由副所長廖偉智充當「代駕」，將人車送返派出所，並通知家屬到場。

蔡翁的妻子抵達後，表示丈夫今年已70歲，疑患有輕微失智症，2月5日早上從台中沙鹿區自家騎自行車出門後就不見人影，晚間家人發現其未返家，焦急萬分、不知如何是好，只能向警方報案緊急協尋。

警方研判，蔡翁可能因迷路，從台中出發先騎了180多公里到達台南，隔天又從台南騎了150多公里到達南投中興新村，尋找他2天1夜的家屬也頻頻向警方致謝。