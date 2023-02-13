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黃越綏心絞痛送醫！見醫院3景象嘆「情緒勒索」：文明素養未成長

▲▼黃越綏減少上節目，白目友人以為她擔心臉上皺紋多，大推去做微整形。（圖／翻攝自臉書／黃越綏）

▲黃越綏日前因身體不適前往醫院檢查，今日在臉書上報平安。（圖／翻攝自臉書／黃越綏）

記者楊晏琳／綜合報導

作家黃越綏過年前因心絞痛送醫，而後前往檢查，所幸平安。不過她今日也分享就診時所見亂象，包括患者對看護咆哮、家長放任孩子在醫院亂跑等，不禁令她感嘆，健保提供便利的健康網絡，可惜仍有國人將方便當成情緒勒索的隨便，呼籲就診者應給予尊重及鼓勵。

黃越綏提到，過年前她因心悸、絞痛，甚至呼吸有些困難等症狀緊急送醫，由於醫師懷疑是胃食道逆流所引起，家族又有大腸癌史，加上她的膽囊已有很多結石，且長期咳嗽不止，因此決定盡快安排過年後，照內視胃鏡及超音波的檢查。

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所幸檢查沒有癌細胞、僅是發炎現象，黃越綏除在臉書報平安外、也感謝各界關懷。她也分享排隊過程中看到的景象，「目睹前面一位30歲不到的年輕人，穿著高級品牌運動裝，長相一表人才。可惜當護理師在確認他的同意書時，他居然無所謂的聳了聳肩並大言不慚地回應說，他已經忘記把文件放在哪裡？而且像掛號拿藥這些事都是人家替他辦理的。」

此外，她還觀察到一位坐輪椅的患者，照顧他的外傭看護可能是聽不懂華語，導致出現了類似雞同鴨講的溝通誤會，但他卻不分青紅皂白的以自身殘障受到歧視而發飆，甚至比起中指對著一臉莫名其妙的保全，做出嚴厲的咆哮。

醫院大廳中，來往進出的人們不斷，「但居然有年輕的家長，只顧忙著排隊領藥等工作，反而任由幼兒獨自亂跑，若萬一被陌生人給摀著嘴拐走的話，該如何是好？」

黃越綏表示，凡事以小窺大，台灣的健保制度不但可以媲美世界，最重要的是提供了全民一個，既經濟又便利的安全健康網絡。「但可惜仍有很多的國人，把珍貴的方便當作情緒勒索的隨便，既不懂得珍惜更不願意多負責任，導致雖然有了水準的醫療體系，卻沒有成長就診者的文明素養。」

她感嘆，人一旦生病，心情不好，情緒低落，或無可奈何，甚至極度絕望下而想輕生等負面情境，都足以令人同情且可以體諒。「但患者也必須了解及學習認知到，生老病死是生命的周期誰也不例外？」

黃越綏認為，醫生和護理師都是天使的手，傳遞著大愛與溫暖，但他們終究也是凡人而非神，因此需要就診者互動過程中的尊重與鼓勵。醫院只是提供病人健康與治療風險管理的地方，唯有患者自身本著面對疾病挑戰的勇氣，以及堅持與病魔奮鬥到底的決心，才能夠讓醫院的價值發揮最大的功效。「只要盡心的努力過，即使不能開心的遠離病痛，至少也可以心平氣和地離開人間。」

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