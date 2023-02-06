2023鹽水蜂炮順利圓滿落幕 70人受傷15人後送醫院

▲2023鹽水蜂炮順利圓滿落幕，概估約有60萬遊客湧入鹽水，活動計有70人受傷，15人後送醫院，6日清晨圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

百年民俗鹽水蜂炮於5日晚間啟炮登場，主辦單位武廟以「大展鴻兔」為主軸，廟方特別打造4座主題花燈炮城，晚上9時整在鹽水國中操場由黃偉哲市長親自主持施放，活動至6日清晨結束，施放過程圓滿順利，市長特別感謝武廟與地方民眾的配合，廟方也感謝市府團隊給予全力協助。

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前2年蜂炮活動因疫情影響，實施縮小規模、集中施放等相關限制，今年恢復正常舉行，據武廟表示，本次蜂炮除鹽水國中主炮城以外，其他各處計有逾百座炮城共同參與盛會，加上元宵佳節適逢週日，概估約有60萬遊客湧入鹽水。

黃偉哲市長表示，台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，數百萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出，熱鬧盛況相當精彩，每年吸引許多國內外遊客前來朝聖，今年更有來自馬來西亞外賓90人組成參訪團前來共襄盛舉，期能藉由蜂炮威力及神轎繞境，讓疫情盡早消除，庇佑台南平安、台灣平安。

為有效掌握本次蜂炮活動狀況，市府於鹽水分駐所成立緊急應變中心，協調各項臨時突發事件，在各單位合作協力下完成本次重要任務。相關活動直至6日清晨5時結束，經民政局統計受傷人數共70人，後送醫院15人。另環保局隨即調度12個區隊，動員85名隊員及僱用100名臨時人力，同時配合出動大型車輛機具清掃炮屑及垃圾，於本日8時前完成主要道路清掃。未來市府與地方將持續努力，將鹽水蜂炮文化向上提升，共同維護傳統民俗與市容環境雙贏之目標。