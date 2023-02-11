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社會 社會焦點 保障人權

萬安演習揪人妻停車場偷情！小王聞體香喊：讓妳腿軟　綠夫怒告

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲台北一名人妻和小王趁萬安演習時相約在停車場幽會，被丈夫發現後怒告小王。（圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名肉品批發老闆與妻子結婚15年，竟發現妻子背著他偷吃7年，且妻子常以為公司洽公為由，和小王到停車場幽會，小王還傳露骨訊息說「讓妳腿軟。無法走路」、「還有體香。體內體外都有」、「中秋節要用○家肉品（人夫姓氏）」，讓人夫發現後憤而對小王提告。士林地院審理，認為小王侵害配偶權屬實，應賠償30萬元。

人夫主張，他發現在自家公司擔任會計的妻子，經常以洽公名義外出，手機也常關機失聯。去年萬安演習時，妻子又特地以洽公名義外出，他請朋友跟蹤妻子行蹤，發現妻子和小王開車前往中和環球百貨地下室停車場，兩人在車內幽會半小時以上，他因此確認妻子背叛自己。

人夫表示，在他不斷追問下，妻子坦承她在2006年參加聯誼時就認識小王，隔年她結婚後不久，小王就加她臉書好友，兩人互相關懷，逐漸聊出好感，從2015年開始交往至今，經常在百貨公司停車場、河濱公園河堤的停車場幽會。

全案審理時，小王否認有姦情，辯稱和人妻在車上只是一般的聊天，沒有想要破壞人夫的家庭。不過法官檢視兩人訊息，發現人妻不僅送小王CK衣服當生日禮物，還嬌嗔「今天被你偷襲公主抱太突然，我還没有準備好理想的體重，但是回想起來還是满滿的幸福感」、「剛有香水味嗎？」，小王也回應「有。還有體香。體內體外都有」、「讓妳腿軟。無法走路。」、「中秋節要用○家肉品（人夫姓氏）」等語，人妻也不忘提醒他「honey，我覺得下次擋風玻璃還是用遮陽板遮一下，這樣會比較安全（小心駛得萬年船）」，另人妻也提供一張和小王相擁親臉、手比愛心的照片作為證據。

法官審理後認為，兩人互動顯然已超出一般朋友，判小王侵害配偶權，要賠人夫30萬元，全案還可上訴。

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