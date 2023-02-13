星雲大師圓寂讚頌典禮今上午9時舉行　蔡英文親頒褒揚令

記者黃翊婷／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時圓寂，享耆壽97歲。佛光山將於今日（13日）上午9時為大師舉行圓寂讚頌典禮，典禮結束後進行「荼毘」（燒化），永久安葬於佛光山萬壽園，總統蔡英文也將出席頒贈褒揚令。

▲星雲大師畢生弘揚人間佛教，法水長流五大洲。（圖／佛光山提供，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

星雲大師法體真身6日起龕移靈至雲居樓，一連7天開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈。星雲大師圓寂讚頌典禮則將在今日（13日）上午9時於雲居樓舉行，典禮結束後再移往台南大仙寺「荼毘」，預定下午5時回到佛光山，永久安葬於佛光山萬壽園。

總統蔡英文將親自出席星雲大師圓寂讚頌典禮，頒發褒揚令，行政院長陳建仁、國民黨主席朱立倫、高雄市長陳其邁也會到場致意。

▼▲星雲大師真身起龕移靈，弟子夾道跪迎。

主辦單位表示，可能會有上萬人到場送星雲大師最後一程，預計將湧入大量車潮及人潮。台南市民政局邀集白河區公所、白河警分局、佛光山及大仙寺進行路線會勘，活動周邊道路，國道3號下白河交流道起至大仙寺沿線道路，將自13日上午8時起依現場情況分段彈性執行交通管制，欲前往白河區關子嶺及大仙寺活動現場的民眾，請依照交通管制人員指示行駛。

白河警分局提醒民眾，參與星雲大師荼毘大典的民眾，可多利用大眾運輸系統或共乘，減少尋找車位的不便，而自行開車、騎車來的民眾，請提早到達現場，並且停好車再下車，期間周邊道路警方將依現場狀況實施管制，以確保交通安全與順暢。

▼星雲大師圓寂讚頌典禮交通指南。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府交通局）