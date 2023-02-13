　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「狼人殺」驚喜誕生實境世界　古典宮廷風好玩又好拍

文／時尚家居

「天黑請閉眼！」一場緊張懸疑、刺激度爆表的狼人殺遊戲正式登場！總是看著綜藝節目佈置精緻的主題場景，多數玩家們也想親身體驗實境式氣氛，於是浤淇設計團隊為主題桌遊量身打造出專屬娛樂場域，以東方魔幻與未來科技感為軸心，四大主題空間帶來不同的沉浸式感受，讓紙本遊戲一躍而升為真正的玩家天堂。

圖片提供/浤淇室內裝修

四大主題包廂 熱門桌遊驚喜誕生實境世界

由娛樂綜藝帶起的狼人殺風潮，可以說是現今最流行、玩法擴充與變化最多的桌遊，以往再精美高級的桌上遊戲，也僅限於卡牌與道具的精緻化，而今浤淇設計顛覆了傳統桌遊店印象，以沉浸式主題空間美學，在充滿濃濃東方復古元素中，讓玩家猶如身歷其境，一場遊戲下來實在大大滿足！讓我們懷著期待探索心情，進入由狼人頭裝飾懸掛於入口的「宮月城」，迎賓的開放區域以東方古典定調，由中式城門匾額與大紅燈籠、天頂紙花傘燈都所打造出的主視覺牆，加上窗花與木紋元素的櫃台設計，既揭開遊戲故事序幕，也化身為時下流行網美打卡牆，每個角度都能拍好拍滿。

圖片提供/浤淇室內裝修

因應經典狼人殺、獨創宮廷殺、沉浸式劇本殺等多元玩法，店內分為四大主題包廂：宮月閣、先知閣、寶廷閣、林幽閣，作為主視覺包廂的「宮月閣」，佔坪最大的半開放格局，在正紅垂幔與古典宮燈的映襯下，突顯遊戲中天黑與白日不同的東方迷幻氛圍，置中升起的一盞圓月，呼應狼人殺主題，也成為每個包廂的鮮明視覺。

圖片提供/浤淇室內裝修

轉入「先知閣」，畫風一變為星際未來感，仿若置身身宇宙太空艙，搭配四周模擬駕駛艙內與外太空3D場景壁畫與景觀照明燈片，銀色主調塑造出滿滿科技感。

圖片提供/浤淇室內裝修

考究細節巧思 打造真正的玩家天堂

「寶廷閣」走的是古代宮廷風，明黃龍袍、中國山水字畫、文房四寶、瓷器擺件、古典窗櫺、絕美宮燈等裝飾交替營造出明朗且典雅意境；最深處的「林幽閣」彷彿一座被遺忘的古老森林，由藤蔓、圓月、暗夜燈光鋪陳出魔幻詭譎氣息。

圖片提供/浤淇室內裝修

圖片提供/浤淇室內裝修

圖片提供/浤淇室內裝修

當然一個好玩有吸引力的狼人殺空間怎麼可能只有外表美麗的風格佈置？浤淇設計更為每個包廂設計專屬的白天夜晚情境模式與淘汰機制，例如宮月閣與林幽閣個人座位升起小柵欄就代表淘汰，同樣寶廷閣的竹編燭台燈滅、先知閣的座位燈號由綠轉紅也表示出局，加上因劇本與遊戲量身定制的各式主題小道具、以及結合音樂選擇切換、輪盤亂數選擇號碼、控制發言時間系統與變聲克風聲控的客製APP，專業又貼心的從玩家角度出發的沈浸式體驗，也因此獲得2022德國iF設計獎肯定。

圖片提供/浤淇室內裝修

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

 
ET快訊
高端1月「營收掛0」震撼一票人　網傻眼：說好的第2座護國神山
快訊／威力彩5.7億獎號出爐！　今年最高獎金來了
17歲啦啦隊少女墜崖死亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「狼人殺」驚喜誕生實境世界　古典宮廷風好玩又好拍

怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

中華電信HiNet光世代300M限時申辦抽大獎！「速在有禮」熱門家電豪禮多選一！

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」爽吃9天

【廣編】峮峮陪你過情人節！聯手「御茶園」就要寵壞你

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

「狼人殺」驚喜誕生實境世界　古典宮廷風好玩又好拍

怕女友生氣的快看！超商限量開賣「玫瑰花束」　還有獨家金莎水晶球

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

中華電信HiNet光世代300M限時申辦抽大獎！「速在有禮」熱門家電豪禮多選一！

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」爽吃9天

【廣編】峮峮陪你過情人節！聯手「御茶園」就要寵壞你

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

激吻也不怕掉漆！3款情人節必備「超持久唇彩」狂吃猛喝妝容依然完美

台搜救隊撤離土耳其暖捐器材　林右昌：讓世界看到台灣有能力幫忙

新北二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行、賞櫻好去處

共機「600公尺低空」擾台　疑艦載「直-9」進入西南空域

台灣唯一！林昶佐將登日本國會　對談英國前首相特拉斯

九族雪櫻情人節登場　全身白色情侶裝、捐白色二手衣可享門票優惠

高端1月「營收掛0」震撼一票人　鄉民傻眼：說好的第2座護國神山呢

「林昶佐先下去」　徐巧芯曝「她」才有可能與王世堅爭中正、萬華

快訊／威力彩5.7億獎號出爐！　今年最高獎金來了

藝術家打造5米「治癒系米奇」降臨遠百A13！加碼展出熊抱哥、三眼怪巨Ｑ雕塑

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2只有1天

必勝客限時9天13吋大比薩199元吃

肯德基開學季限時下殺42折！

限時2天！超商美式28元、拿鐵37元

超商10元霜淇淋、可可飲限時1天搶

速食店「黃金雞鴨塊買1送1」連吃7天

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

今日限定！超商人氣茶飲「買10送10」

中華電信光世代限時申辦抽大獎

4大超商「情人節限時優惠」來了

電商預購三星S23　人氣規格、顏色出爐

今天開訂！速食店連5天免費送堡

搶限量泡泡瑪特　櫃位像被砸場

超商最新指定飲品限時「買1送1」

更多熱門

相關新聞

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！

八大電視《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，2022年度總冠軍爭霸戰即將登場！錄影過程眾人屏氣凝神、專注賽事，但火藥味十足，直到賽事結束攝影棚甚至一度空氣凝結，賴晏駒罕見動氣說：「我第一次聊到火大，你們不會玩狼人殺的人，不要私下的心情灌在別人身上。」

林隆璇兒被爆劈腿5年女友！

林隆璇兒被爆劈腿5年女友！

傳統溫馨與現代科技無縫接軌

傳統溫馨與現代科技無縫接軌

學校沒教！設計師曝「5大風水禁忌」每個人都該懂

學校沒教！設計師曝「5大風水禁忌」每個人都該懂

英式優雅廚房翻轉為空間重心

英式優雅廚房翻轉為空間重心

關鍵字：

室內設計時尚家居狼人殺

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

快訊／金馬得主逝世！享壽73歲

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面