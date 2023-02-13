「狼人殺」驚喜誕生實境世界　古典宮廷風好玩又好拍

文／時尚家居

「天黑請閉眼！」一場緊張懸疑、刺激度爆表的狼人殺遊戲正式登場！總是看著綜藝節目佈置精緻的主題場景，多數玩家們也想親身體驗實境式氣氛，於是浤淇設計團隊為主題桌遊量身打造出專屬娛樂場域，以東方魔幻與未來科技感為軸心，四大主題空間帶來不同的沉浸式感受，讓紙本遊戲一躍而升為真正的玩家天堂。

四大主題包廂 熱門桌遊驚喜誕生實境世界



由娛樂綜藝帶起的狼人殺風潮，可以說是現今最流行、玩法擴充與變化最多的桌遊，以往再精美高級的桌上遊戲，也僅限於卡牌與道具的精緻化，而今浤淇設計顛覆了傳統桌遊店印象，以沉浸式主題空間美學，在充滿濃濃東方復古元素中，讓玩家猶如身歷其境，一場遊戲下來實在大大滿足！讓我們懷著期待探索心情，進入由狼人頭裝飾懸掛於入口的「宮月城」，迎賓的開放區域以東方古典定調，由中式城門匾額與大紅燈籠、天頂紙花傘燈都所打造出的主視覺牆，加上窗花與木紋元素的櫃台設計，既揭開遊戲故事序幕，也化身為時下流行網美打卡牆，每個角度都能拍好拍滿。

因應經典狼人殺、獨創宮廷殺、沉浸式劇本殺等多元玩法，店內分為四大主題包廂：宮月閣、先知閣、寶廷閣、林幽閣，作為主視覺包廂的「宮月閣」，佔坪最大的半開放格局，在正紅垂幔與古典宮燈的映襯下，突顯遊戲中天黑與白日不同的東方迷幻氛圍，置中升起的一盞圓月，呼應狼人殺主題，也成為每個包廂的鮮明視覺。

轉入「先知閣」，畫風一變為星際未來感，仿若置身身宇宙太空艙，搭配四周模擬駕駛艙內與外太空3D場景壁畫與景觀照明燈片，銀色主調塑造出滿滿科技感。

考究細節巧思 打造真正的玩家天堂



「寶廷閣」走的是古代宮廷風，明黃龍袍、中國山水字畫、文房四寶、瓷器擺件、古典窗櫺、絕美宮燈等裝飾交替營造出明朗且典雅意境；最深處的「林幽閣」彷彿一座被遺忘的古老森林，由藤蔓、圓月、暗夜燈光鋪陳出魔幻詭譎氣息。

當然一個好玩有吸引力的狼人殺空間怎麼可能只有外表美麗的風格佈置？浤淇設計更為每個包廂設計專屬的白天夜晚情境模式與淘汰機制，例如宮月閣與林幽閣個人座位升起小柵欄就代表淘汰，同樣寶廷閣的竹編燭台燈滅、先知閣的座位燈號由綠轉紅也表示出局，加上因劇本與遊戲量身定制的各式主題小道具、以及結合音樂選擇切換、輪盤亂數選擇號碼、控制發言時間系統與變聲克風聲控的客製APP，專業又貼心的從玩家角度出發的沈浸式體驗，也因此獲得2022德國iF設計獎肯定。

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