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傳統溫馨與現代科技無縫接軌　空間融合形塑風尚

文／時尚家居

女主人信仰相當虔誠，希望將佛堂規劃在醒目的位置，一般傳統佛堂的印象都是復古、中式風格，但女主人既希望空間能呈現科技感與現代感，又希望回到家裡的感受是溫馨、舒適的，設計師在傳統VS現代、科技VS溫馨這幾種的衝突之中，激盪出信仰風華與現代時尚兼備、科技先進與溫暖舒適並行不悖的完美居家空間。

（圖片提供/奕所設計）

簡潔輕盈 傳統與未來無縫接軌

奕所設計總監李軍漢表示，這是一個充滿挑戰的案子，在業主的需求裡有著衝突與矛盾點，需要下很多工夫才能圓滿和諧。女主人有虔誠的信仰，希望佛堂能在醒目的位置，佛堂多屬中式，風格較為傳統，但業主又希望公共空間是現代且科技的；現代科技感多半調性較冷，業主卻想要同時擁有溫暖的溫馨居家氛圍，對設計師而言，實為一大考驗。

（圖片提供/奕所設計）

首先抬升佛堂地板，並於架高地板處結合燈帶，佛像桌面下方內縮，形成再上一階的視覺，營造整體的輕盈感，桌面使用了與電視牆一樣的材質，白色仿石紋的陶板，簡潔優雅，又端莊大器；背牆則是於藝術塗料上方，像作畫一樣施以燙金，加上兩側的燈帶，點綴出富貴與莊重，如此簡潔輕盈又不失隆重的佛堂，同時滿足虔誠信仰與現代感的需求，更讓公共空間顯得典雅大方。

（圖片提供/奕所設計）

精緻細膩 現代科技與溫暖舒適兼備

平時有款待親友的需求，43坪的空間，規劃了很大區塊給公共空間，大客廳、大餐桌，保留視覺的通透與開闊，僅利用天花、地坪的材質，與燈光的安排，區隔出不同功能的不同空間；現場手工打造的大型餐桌，視覺感強烈，機能性更強大，有六個抽屜，配有插座，除了具備中島、餐桌的功能之外，更可供手提電腦、手機充電，用餐、工作皆宜，讓餐桌的功能更加多樣化。

（圖片提供/奕所設計）

客廳與廚房可說是科技居家的最佳體現，系統廚具帶有歐式的大方俐落，更藏著來自日本的科技設備，輕觸門片，後方藏有冰箱、有茶水櫃，也有電器櫃；裝載85吋電視的電視牆，也是後方儲物櫃的電動門片，種種藏科技於常民生活中的設施，都提供了更便利也更優雅舒適的日常。廚房與門板呼應、大面積的進口瓷磚，突顯了餐桌的潔白，更與客廳的木地板相得益彰，而透過縱向視角，會發現廚房與客廳之間，地板與天花材質，恰恰將彼此分割的空間，互相融合在一起，演繹出設計師心目中的和諧，象徵成功化解矛盾，打造大方又細膩，時尚中帶有舒適生活感的居家空間。

（圖片提供/奕所設計）

（圖片提供/奕所設計）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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