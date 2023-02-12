妻想住40萬月子中心　人夫「掏25萬求分擔」被嗆沒良心：很過分嗎

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孕妻堅持住40萬月子中心　人夫掏25萬求分擔「遭嗆沒良心」：很過分嗎

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲孕妻堅持住40萬月子中心，人夫掏25萬求分擔，被老婆嗆沒良心。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／趙蔡州報導

不少夫妻生孩子後，會讓老婆住月子中心休養，但由於月子中心價格昂貴，究竟要不要住、住多好，經常在網路上引發討論。一名男網友表示，他準備了25萬元，要讓老婆住月子中心，不料老婆卻堅持要住到40萬元的，他就要求對方負擔多餘的費用，結果他就被嗆「沒良心」，讓他覺得非常委屈。

原PO在Dcard表示，他的老婆最近懷孕了，兩人因此在討論，產下孩子該住什麼月子中心，老婆說想住40萬的，但他的預算只準備了25萬元，因此希望老婆負擔剩下的15萬元費用，沒想到老婆就嗆他，生小孩已經很累了，住月子中心的錢居然還要自己出，罵他「沒良心」、「你不愛我」。

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原PO聽了覺得十分委屈，心裡非常不高興，認為當初房貸，老婆只需要出3成，然後產權就共同持有，「這不就是對她的好」、「不然房貸平分，月子中心50萬都沒問題啊」。

他最後說，老婆想住好一點的月子中心，他沒有反對、沒有不願意出錢，只是希望超過預算的部分，讓老婆自己負擔，「這種想法很過分嗎」、「身邊親戚朋友，很多人生小孩，月中的錢也是20幾萬而已啊」。

▲▼孕妻想住40萬月中！他求分擔被嗆「沒良心」...網見1關鍵挺爆。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼孕妻想住40萬月中！他求分擔被嗆「沒良心」...網見1關鍵挺爆。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，有人說，「身體是多虛才要花40萬來補」、「無法理念一致，趁早離婚」、「我覺得沒有對錯，重點不是20萬還是40萬，個人覺得重點是，就是你們都沒討論好就生小孩」、「男生窮就是原罪，你怎不賺年薪300萬」、「40萬還好吧，一輩子才一兩次」。

也有許多人支持原PO，「我以為20萬已經夠用了，還有40萬的喔」、「硬要住那麼貴，根本無限上綱，就算懷孕很辛苦也不是這樣用」、「住到40萬還要你全額付有點誇張了」、「住到40萬這麼貴，女生自己也出一點會怎樣嗎，反正我想享受40萬的月子中心，我肯定願意出錢」。

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