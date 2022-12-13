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大陸 大陸焦點 特派現場

月嫂用酒精洗眼睛！女嬰「眼角膜燒傷」痛苦大哭　母心碎討公道

▲▼ 酒精滴眼睛。（圖／翻攝自湖北綜合頻道）

▲產婦入住每月13萬元的月子中心，以便更好的照顧龍鳳胎。（圖／翻攝自湖北綜合頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名月嫂近日在照顧龍鳳胎時，誤將酒精當成生理食鹽水，滴入了出生僅28天的女嬰眼睛裡面，造成其雙眼角膜化學性燒傷。

據《湖北綜合頻道》報導，武漢江夏區的陳姓產婦不久前產下一對龍鳳胎，為了能獲得更好的照顧，她與新生兒住進了月子中心，每月費用為3萬元（人民幣，下同，約新台幣13萬元）。

▲▼ 酒精滴眼睛。（圖／翻攝自湖北綜合頻道）

▲女嬰模樣十分痛苦。（圖／翻攝自湖北綜合頻道）

由於龍鳳胎中的姐姐患有淚囊炎(Dacryocystitis)，需要特別照護。月嫂近日想用生理食鹽水給女嬰清洗眼睛，沒想到誤用了酒精。畫面可見，女嬰眼睛被滴入酒精後嚎啕大哭，模樣十分痛苦，令家屬是相當心疼。

事發後，女醫被及時送去醫院，被診斷為「雙眼角膜化學性燒傷」。醫生表示，酒精有可能對眼角膜邊的幹細胞造成損傷，要3個月或6個月後才能看出來。

對此，月子中心負責人表示，後續孩子的治療費他們會承擔，不會逃避責任。

此事登上了大陸微博熱搜，網友熱議道，「酒精沒有味道嗎？？？？？？聞不到嗎」、「一輩子的眼睛啊」、「媽呀 這種傷有沒有後遺症啊？還沒有滿月呢」、「治療費你們負責是應該的，但孩子未來的一生，家人痛苦的心理，只能人家自己承擔，心痛」。

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