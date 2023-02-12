離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區忠孝東路、茄苳路交叉口12日中午12時許發生一起女性民眾（約50歲）正準備穿越馬路，走到一半卻突然倒地的離奇意外，警消人員獲報到場救援，卻發現該女已無呼吸心跳，經過救護人員施與心肺復甦術後緊急送往汐止國泰醫院搶救，所幸該女到院後已恢復心條呼吸，新北消防局該起救援行動，出動2車5人，所幸順利完成救援勤務。

▲新北消防局第六大隊緊急施予CPR救回該女性命。（圖／記者張君豪攝）





新北消防局第六大長莊渝淵表示，無生命徵象（OHCA）患者存活關鍵，在於現場目擊者、緊急救護員能在第一時間給予正確處置，而這個動作也幾乎決定了OHCA病人存活的機率。

新北消防局指出，民眾除撥打求救電話119外，第一時間啟動生命之鏈儘早求救、如果可當場施行CPR以及進行AED電擊去顫，才有機會能讓患者平安回家。

現在許多公眾場所皆有設置PAD（public access defibrillation：公共場所設置的自動體外心臟電擊去顫器，簡稱PAD)PAD操作相當簡單，透過語音指示，沒有受過急救訓練的人也能順利操作，警消呼籲民眾第一時間積極伸出援手，成為緊急醫療救援的最前線。

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